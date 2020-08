Hay que apostarle al orden en toda eventualidad, y no sólo cuando el desorden está haciendo de las suyas como ocurre en este momento en el país

A nadie escapa que nuestro país está atravesando muy traumáticamente una época de grandes desafíos y de enormes expectativas, que ya estaban aquí pero que han aflorado en forma abrumadora con la invasión del coronavirus. En otros tiempos, hubo epidemias que pusieron en alarma nuestras estructuras institucionales; pero hoy se trata de algo mucho más grave e incontrolable, como es una pandemia de las características y de las proyecciones de la actual prácticamente en todas partes. La situación que se vive presenta de manera adicional condiciones que la vuelven más evasiva e imprevisible, porque se sigue discutiendo sobre las rutas del contagio, sobre las características del virus ya contagiado, sobre las medidas de protección que garanticen idoneidad y sobre si los contagios son repetibles o no, entre otras cuestiones. Y todo esto, sobre lo que nadie tiene respuestas definitivas e incuestionables, hace que se esté viviendo en una especie de limbo global, que ni siquiera los expertos más caracterizados pueden descifrar a ciencia cierta. Ese es el panorama, y en él tenemos todos que movernos, desde las aldeas más remotas hasta los grandes centros de poder.

Y cuando hablamos de orden estamos refiriéndonos al orden que merece el nombre de tal, porque responde a todos los requerimientos que dicha caracterización lleva en sí. Es decir, una sucesión de criterios básicos que estén debidamente sustentados en los hechos, como decir: la correlación, la coordinación, el respeto a los protocolos básicos y el seguimiento puntual de las acciones que son puestas en práctica. En otras palabras, el factor unificador, que provee la coherencia indispensable para funcionar apropiadamente, es la disciplina, sobre la cual venimos insistiendo de modo sistemático, como la lógica elemental recomienda.

Nuestra experiencia histórica en el país si bien ha reconocido, en diversas fases de su trayectoria, que el orden es una tarea básica a la que hay que prestarle la debida atención, lo que siempre ha tendido a prevalecer es el orden formal, fundado en un esquema legal que se ha venido petrificando en el tiempo. Hemos tenido Constituciones emblemáticas, como la de 1886 y la de 1950, pero muchos de sus principios, conceptos y mandatos se han quedado en el papel impunemente. Fue el fin de la guerra interna lo que abrió otro capítulo histórico. Nació la democracia, pero los Gobiernos sucesivos se aferraron a muchas prácticas autoritarias, lo cual le abrió la puerta a la frustración ciudadana, que hoy es un eje fundamental, en alianza con una nueva confianza que se está probando en el terreno.

Y ahora, ante el panorama tan descoordinado que se vive, renace, con vigor sin precedentes, el imperativo del orden, y lo hace de una manera muy peculiar, porque no se trata de un orden emanado de voluntades dizque superiores desde las cumbres de la institucionalidad, sino de una especie de mandato de la misma realidad que se mueve en el día a día, con una sinuosidad que nos tiene a todos prácticamente desconcertados. El orden que hoy debe ponerse en práctica es una disciplina íntimamente relacionada con el cambio, porque el cambio producto espontáneo de la realidad y no efecto artificioso de ninguna ideología es lo que más originalmente caracteriza las dinámicas que se van abriendo paso en la actualidad.

Como bien se sabe, la fuente primera del orden es la educación, que comienza en el hogar, continúa en la escuela y se consolida en la sociedad. Hay, pues, que integrar esos tres factores para propiciar el orden del presente y consolidar el orden del mañana. No se trata de visiones teóricas, sino de necesidades eminentemente prácticas. Si esto se hubiera hecho desde siempre, otra suerte nos estaría tocando.

No se trata de lamentarse por lo que no pasó, por desidia o por inmadurez, sino de decidirse a no insistir en las mismas fallas. Ahí está la fórmula virtuosa del progreso, que debe ser practicada con toda puntualidad, para evitar los males sufridos.

Y ya que ha estado prosperando la conciencia ciudadana en la línea positiva, hay que propiciar a fondo que los jóvenes tomen esta lección como algo propio, y se decidan a ponerla en práctica a lo largo de sus vidas, para que el fenómeno nacional gire constructivamente.

El orden, si es administrado con la inteligencia y la diligencia del caso, traerá seguridad, estabilidad y prosperidad, que es lo que más está ansiando nuestra población desde siempre. Sólo es cuestión de asumir la responsabilidad sin ningún tipo de evasivas.