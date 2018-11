Hay que asegurar que la próxima administración gobierne con lucidez y en forma coherente

Como hemos señalado persistentemente, nuestro país está atravesando una zona de alto voltaje histórico con muy variadas expresiones sobre el terreno de la realidad, que como nunca antes en nuestro devenir evolutivo se halla expuesta a una visibilidad de la que no teníamos precedentes. Este escenario es novedoso, pues, en muchos sentidos, y lo más significativo es que tal condición no es producto de ningún proyecto particular, ni político ni socioeconómico, sino fruto de la misma evolución en la que ahora estamos embarcados sin que haya forma de evitarlo. Es por esa razón que por mucho que persistan forcejeos de resistencia interesada y planteamientos autodefensivos por parte de aquellos que antes gozaban de la más completa impunidad, el proceso va siguiendo su marcha como si fuera una maquinaria indetenible.

Pero sin duda el sostenimiento de la dinámica estabilizadora necesita contar con el aporte de todos los sectores y de todas las fuerzas nacionales, dentro de un esquema de interacciones que trascienda los tiempos políticos y se convierta en una cadena ordenada de estímulos que apunten hacia las metas del desarrollo integral del país en todos sus aspectos. La reciente visita al país de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto una nota positiva sobre las condiciones actuales que se dinamizan en el país. Dicha misión ha expresado que "la economía salvadoreña marcha bien"; y aunque pareciera una expresión demasiado enfática habría que tomarla como estímulo alentador para hacer las correcciones e impulsar las iniciativas que se vayan haciendo necesarias y factibles.

En este momento, una de las cosas más urgentes es lograr los consensos que se requieren para la oportuna aprobación del Presupuesto General del Estado correspondiente a 2019, que será un año que nos pondrá a prueba en muchos sentidos; y, por otra parte, se viene la urgencia de asegurar los debidos financiamientos para las obligaciones que tendrán vencimiento entre 2019 y 2024. Aplicarse a tales atenciones con la responsabilidad del caso ha sido también un llamamiento explícito de la misión del FMI a la que hemos hecho referencia.

Todo lo que se está viendo y sintiendo en el terreno y en la atmósfera del país es inequívocamente revelador de que estamos ya en una fase de reacondicionamientos y reajustes que apuntan hacia ese cambio de rumbo que la ciudadanía viene reclamando desde hace ya bastante tiempo. Y al ser así, los imperativos de contar con una conducción nacional lúcida y coherente se multiplican. Todo ello viene marcado por el signo de la responsabilidad, y por lo mismo ya no se trata de prometer sino de hacer que lo programado se cumpla.

Hemos arribado a un plano evolutivo en el que la inteligencia creativa es el único instrumento capaz de seguir dinamizando el proceso en el que avanzamos como país. Toda distorsión al respecto es una retranca perversa.

Y dentro de toda esa complejidad de situaciones hay que mantener en pie la voluntad y el compromiso de salvaguardar y potenciar el régimen de libertades, que es el que le da sentido a la vivencia democrática.