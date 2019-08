Hay que combatir la corrupción y la impunidad

Desde tiempos inmemoriales El Salvador ha sido objeto de corrupción, impunidad, y de sustracción de los recursos públicos por diferentes vías, lo que ha significado que miles de compatriotas hayan muerto por falta de atención médica, niños sin recibir atención especializada en el Hospital Bloom por la falta de equipos y medicamentos, varias centenas de policías han perdido la vida por no tener armamento ni equipo adecuado de protección, algunas generaciones se han perdido por falta de acceso a una educación de calidad, porque ciertos gobernantes de turno dilapidaron y sustrajeron esos recursos públicos que pudieron servir para mejorar la calidad educativa.

De manera que la mayoría de problemas que hoy envuelven a El Salvador, como la pobreza, la desigualdad, falta de oportunidades, violencia, narcomenudeo, pandillas y ausencia de valores, es culpa de aquellos malos políticos que en su momento detentaron el poder y no hicieron nada por mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. Contrario a ello, llenaron sus bolsillos de dinero público, cambiaron su domicilio y aprendieron a vivir ostentosamente y sus allegados y parientes mejoraron por arte de magia su calidad de vida. De modo que es lamentable que muchos de estos lobos rapaces continúan en la palestra política viviendo del erario público.

Dándose la gran vida, mientras muchas familias salvadoreñas no tienen ni cómo hacerles frente a las necesidades más básicas, como el agua potable o acceso a una vivienda digna. Sin temor a equivocarme, la ciudadanía está cansada de tantos impuestos que a decir verdad no sabemos a dónde están yendo a parar, porque los políticos solo piden y piden, pero no quieren dar cuentas de cómo están gastando los bienes públicos, y se escudan que solo al pueblo le darán cuentas, pero con franqueza al buen pagador no le duele dar en prenda, es decir el buen político que no está desviando recursos públicos, ni está gastando el dinero en compras de libre gestión superfluas no le molestaría dar cuentas.

Por lo tanto, es importante que se pueda implementar una verdadera CICIES, que sea internacional, que se conforme por las mejores mentes de El Salvador (académicos, rectores, libres pensadores), es decir que sea dirigida por la reserva moral del país, pero que no tengan pasado político, ni posean vinculación partidaria alguna, y que por ninguna razón sea integrada por personas afines al gobierno de turno para no instrumentalizarla. Para que tenga la suficiente autonomía y sea capaz de investigar no solo a los corruptos y corruptores del pasado, sino a los que detentan el poder en la actualidad, dado que estos se pasan por inadvertido, creyendo que son los paladines de la justicia.

Y la historia reciente nos ha demostrado que los que detentan el poder son buenos para señalar la corrupción de los demás, pero saben esconder los actos de corrupción que se cometen en su gestión, por lo tanto, la CICIES que se apruebe debe ser integrada por salvadoreños honestos y probos, para que tenga tanta objetividad como para investigar las entrañas más oscuras de la política, donde ni siquiera Fiscalía General de la República puede llegar, de modo que si se propone algo diferente a la CICIES, como lo hizo el gobierno de Honduras que por medio de un decreto ejecutivo creó el Sistema Integrado Hondureños contra la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC).

Institución que es inoperante y que no funciona ni para acusar al mismo presidente JOH, que ha sido implicado en conspiración para usar $1.5 millones del narcotráfico en sus campañas, donde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha desclasificado el caso, de modo que sería un retroceso al combate a la corrupción y a la impunidad, si en El Salvador se aprueba una institución similar a la de Honduras.