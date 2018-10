Hay que concretar la apuesta nacional para el desarrollo y hacerlo en forma integral y programada

Cuando 2018 se halla en su tramo final y está por iniciarse 2019 con todas sus expectativas, la sensación que existe en el ambiente es de sobrecarga de desafíos que no son inesperados pero que sí nos encuentran con los mismos despistes e irresponsabilidades de siempre. En otras palabras, reiteramos aquí lo que venimos mencionando insistentemente a lo largo de los tiempos más recientes: que el principal problema que tenemos encima consiste en no responder de manera adecuada y oportuna a lo que la problemática vigente nos exige cada vez con más apremio. Ahora mismo hay muchas decisiones importantes por tomar, y si tales decisiones no se ajustan a lo que ordena la lógica democrática y a lo que demanda la racionalidad histórica se seguirá cayendo en complicaciones y turbulencias que pueden llegar a ser incontrolables.

Desde hace ya largo tiempo se viene planteando en forma periódica la necesidad de arribar a un pacto fiscal que posibilite un manejo previsible y ordenado de las finanzas públicas, específicamente en el punto del endeudamiento, que requiere mayorías calificadas en el ámbito legislativo. Año tras año, la aprobación del Presupuesto General del Estado se vuelve un juego de estira y encoge que traumatiza el ambiente. Este año ya estamos en ese juego, y la tensión política lo crispa aún más. Y eso se agrava porque hay vencimientos inminentes y sucesivos de deudas anteriores de gran magnitud, lo cual tendrá que asumirlo insoslayablemente quien esté a cargo del Gobierno, sea quien fuere, y por consiguiente debería haber ahí un estímulo muy motivador para ponerse de acuerdo.

El pacto fiscal tendría que ser la antesala de un esfuerzo de magnitud superior, que es el plan de desarrollo nacional en las diversas expresiones del mismo. No hay necesidad de más argumentos para reafirmar la urgencia de que dicho plan tome cuerpo en los hechos, ya que seguir desplazándose a la deriva es lo que tiene al país en la incertidumbre crónica y en el desconcierto creciente. Tanto los tanques de pensamiento nacionales como las organizaciones internacionales más significativas vienen recomendando que se activen los consensos en la línea de un plan integral. Y el no haber atendido tales demandas es el peor signo de desconexión con lo real.

En estas antesalas tan inciertas del momento en que los salvadoreños vamos a llegar a las urnas a definir quiénes asumirán la tarea de gobernar en el quinquenio que viene, es muy difícil imaginar que los contendientes políticos van a ponerse de acuerdo en algún tema de presente, pero sí habría que impulsarlos a comprometerse, luego de la elección, a concertar estrategias de futuro, y la principal de ellas tendría que ser ese plan de nación que, llegue quien llegue, debe interesarnos a todos.

Lo que los salvadoreños ya no podemos ni debemos seguir manteniendo como actitud sistemática es la resistencia a estructurar estrategias y políticas de nación, porque haberlo hecho y continuar haciéndolo es la apuesta más irresponsable en la línea del progreso y del desarrollo. Aquí sí tiene que haber un cambio de rumbo que se manifieste de veras en el acontecer nacional.