Hay que conducirse con orden y respeto por la autopista evolutiva, porque cualquier choque o accidente puede traer daños de toda índole

Las conductas humanas, con sus respectivas consecuencias, se van dando en esquemas recurrentes en todas las expresiones del diario vivir, porque al final de cuentas nuestra naturaleza es la misma siempre, aunque haya infinidad de matices provenientes de las circunstancias anímicas, culturales, sociales, políticas, económicas y de cualquier otra índole que se manifiestan por doquier. En tal sentido, todo lo que ocurre tiene un origen, un desarrollo y unas perspectivas, pese a que con gran frecuencia los hechos nos parezcan aconteceres espontáneos, como si surgieran de lo inesperado.

Y para citar el ejemplo típico de estos días, que es la pandemia del coronavirus, lo que estamos viviendo es resultado de no haber desarrollado sistemáticamente disciplinas sanitarias plenas, de no contar con una estructura de prevención y de contención constantemente probada y de no proyectar en este campo así como prácticamente en ningún otro una estrategia que visualice riesgos, defina movimientos y refuerce capacidades. En tal sentido, lo que este fenómeno tan traumático nos está trayendo es una lección de realidad de múltiples facetas y de incontables proyecciones, que sin duda se quedará presente en el tiempo.

Puestos en este plano, lo que nos queda como mensaje inicial es el imperativo de ordenar todas las cosas, a tiempo y sin exclusiones. Y por eso en el título de esta Columna ponemos la imagen ilustrativa de un vehículo en marcha. La realidad, en todas sus manifestaciones, y muy en particular en aquellas referidas al avance evolutivo del fenómeno sociocultural y económico-político, debe conducirse como si fuera un vehículo en marcha por una autopista abierta y transitada: es decir, conforme a las reglas de tránsito, a los protocolos de seguridad y a los cuidados específicos según sean las condiciones del terreno, los factores poblacionales y las situaciones atmosféricas del momento. De no hacerlo así, las consecuencias pueden ser muy adversas y hasta catastróficas.

El segundo elemento básico para garantizar un avance previsible y seguro es el respeto que debe servir de guía a la conducción en todo sentido. Desde que la sociabilidad se pone de manifiesto en cualquiera de sus formas, la única garantía de normalidad efectiva es el respeto. Y ese respeto debidamente practicado es la única vía disponible hacia la convivencia pacífica. La experiencia histórica nos lo viene evidenciando desde siempre, y eso ya de ninguna manera puede ser puesto en cuestión. Lo que pasa es que los impulsos disruptivos y agresivos siempre están al acecho, y al menor descuido se hacen valer, con disimulo o abiertamente. Es a ese trastorno de la conducta al que hay ponerle no sólo más cuidado sino, sobre todo, más empeño desactivante.

Al ubicarnos en el plano de nuestra propia experiencia del momento, este símil resulta aún más revelador, porque en verdad lo que viene imponiéndose particularmente en los ámbitos políticos e institucionales es una creciente volatilidad desordenada y un predominio desbordado del irrespeto a todas las normas de un sano convivir. Como lo hemos reiterado con insistencia, es el efecto contrario a lo que la racionalidad democrática demanda, y ahí está el más crudo peligro de caer en insostenibilidad de consecuencias caóticas. Es tiempo de hacer que se imponga la conducción responsable en todos los niveles y sentidos. Hacia ahí hay que apuntar.

Sobre todo en los más altos niveles de la conducción política, nuestro país padece actualmente una crisis de agresividad y de incomprensiones enlazadas que está llegando ya a los límites de lo absurdo. Es como si el timón de los respectivos vehículos se les hubiera ido de las manos a todos, dejando a la realidad a la deriva en una carretera donde abundan los baches y las curvas peligrosas. Y en tales condiciones, todo lo que sea apelación urgente a la racionalidad debe ser potenciado, y en especial desde las esferas ciudadanas.

En vez de seguir echándole más leña al fuego hay que recoger las cenizas y limpiar el ambiente, para que el país pueda visualizar con calma las rutas naturales de su avance, a partir de un manejo responsable de los desafíos acumulados por esta y otras crisis. Se trata de que todos nos unamos para movernos en conjunto hacia las metas que están señaladas en el horizonte democrático. La pandemia es una maestra de las tradicionales, y hay que tenerles respeto a sus advertencias.

Ya no nos sigamos enredando en más conflictividades innecesarias e insustanciales: hay que poner todas las energías al servicio de una evolución que nos ha traído hasta aquí y que debe llevarnos hacia adelante. Como lo decimos siempre: es hora de que el buen juicio impere.

Ilustración de Walter Salomón