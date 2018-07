Hay que crear y asegurar las condiciones necesarias para que los niños y los jóvenes del país puedan forjar sus opciones de futuro

En las circunstancias actuales del país se hace cada vez más imperioso ponerle especialísima atención a lo que están viviendo los niños y los jóvenes no sólo en referencia a las situaciones presentes sino también, y de manera muy determinante, a sus posibilidades de futuro. Todo lo que se da en el día a día de nuestra agobiante realidad repercute en los distintos sectores de la población, y tal incidencia es especialmente decisiva en el desenvolvimiento de aquéllos que están en las etapas iniciales de la vida, que es cuando la educación y la formación tienen su rol más relevante y significativo.

Se habla en forma constante sobre lo que habría que hacer para que la educación nacional cumpla su misión de manera eficaz y suficiente, dadas las condiciones que imperan; pero lo que no hay, y es lo que se necesita, es la articulación de un proyecto integral que no sólo abarque toda la problemática sino que permita avizorar auténticas soluciones hacia adelante. Y esta falta, que se da en todas las áreas de dicha problemática, es aún más sensible en lo que a la educación se refiere. Ahí, aunque hay programas específicos valorables, falta el enfoque y el tratamiento que muevan de veras la modernización efectiva del sistema.

Según datos emanados del Ministerio de Educación, en lo que va del año en curso alrededor de 13,000 estudiantes han abandonado las aulas escolares por distintos motivos. Aunque estadísticamente tal cantidad no pareciera relevante, lo cierto es que se trata de un fenómeno que sigue presente, y que si no se atiende como debe ser lo más probable es que siga creciendo. Las causas son variadas y se relacionan de manera directa con los trastornos que se reiteran en el día a día, como la violencia social, las carencias económicas y los embarazos prematuros. Ninguno de esos factores va a desaparecer con medidas inmediatas, pero sí hay que buscar las vías idóneas para ir avanzando hacia la disminución progresiva de sus efectos.

El sistema educativo en general presenta carencias estructurales de toda índole, que van desde la insuficiente formación de los docentes hasta el calamitoso estado de las condiciones del servicio, sobre todo en las zonas más desprotegidas. Todo esto hay que corregirlo a fondo, y urge que desde las más altas esferas de la conducción nacional se den al respecto las líneas de acción correspondientes.

Hechos como la territorialización del crimen, la escasez y la fragilidad del empleo y la desintegración familiar a consecuencia del desborde migratorio hacen que la niñez y la juventud estén en riesgo constante. Si lo anterior no se controla de alguna manera lo que viene es más desajuste social y mayores quebrantos en el día a día de los salvadoreños, que ya halla sobrecargado de angustias y de malestares. Como están las cosas, lo que le espera a nuestra sociedad es la inviabilidad en todos los órdenes, y por ello la tarea correctiva y reconstructiva no puede esperar ni un minuto más.

Hacer que el futuro reviva en nuestro ambiente como una expectativa aspirable y realizable es la gran tarea del momento. Para todos los salvadoreños, y muy en especial para los niños y para los jóvenes, ahí está la hoja de ruta, que hay que trazar en concreto con las metas respectivas.