Hay que manejar bien la pandemia, procesar bien el aislamiento y prepararse bien para el futuro inmediato y el de largo alcance

Por efecto directo de los procederes políticos que se vienen instalando en el ambiente en el curso ya suficientemente dilatado de lo que seguimos llamando posguerra, los salvadoreños nos hemos ido acostumbrando a privilegiar la conflictividad por encima de todas las necesidades reales que se presentan a diario en el escenario nacional. Y aunque en la presunta normalidad que veníamos viviendo ese tipo de comportamiento resultaba a la postre nocivo y depredador, en las insospechadas situaciones que corren los efectos adversos del mismo se multiplican y se profundizan en grado sumo. La pandemia ha venido a poner a la ciencia contra la pared, y ese tendría que ser el mejor estímulo para entrar en serio en una nueva era de correcciones conductuales en todos los ámbitos del quehacer humano. Si la ciencia ha demostrado ser igualmente aleatoria como nuestras voluntades globalizadas, ¿qué otra cosa podemos hacer que no sea someternos a un tratamiento de racionalización que ya no admite más dilaciones?

En tal sentido, la misma lógica de los hechos que se manifiestan en forma tan avasallante y fuera de control previo nos pone ante el imperativo de que todos nos dispongamos a hacernos partícipes de los tratamientos correspondientes. Así, según decimos en el título de esta Columna, se trata en primer término de manejar bien la pandemia, tanto por quienes están a cargo de las decisiones gubernamentales y de los procedimientos que deben ponerse en práctica como por los ciudadanos que deben cumplir las disposiciones disciplinarias pertinentes. En esto tiene que haber un equilibrio de procederes que debe responder a lo que la emergencia significa y demanda, porque de lo contrario lo que va prevaleciendo son los excesos tanto ciudadanos como institucionales, como se percibe en la conflictuada cotidianidad presente. Es el hecho de que no haya un equilibrio suficiente entre las normas controladoras de la pandemia y las conductas ciudadanas que la realidad exige lo que hace que fructifiquen las rebeldías sociales y se intensifiquen las tentaciones de imponer los mandatos gubernamentales a toda costa.

A los salvadoreños, tanto en las esferas institucionales como en los ámbitos sociales, siempre nos ha faltado disciplina de normalidad. Y subrayamos el término "normalidad" porque en las coyunturas y situaciones más destructivas sí se han manifestado el heroísmo y la coherencia. Hoy estamos en una de esas situaciones, pero quizás porque no se trata de ataques armados sino de virus sigilosos muchos tienden a creer que lo que se da es más alarma que peligro real. Por eso se hace urgente organizar sin reservas el manejo de la pandemia, en lo sanitario y en lo económico como áreas angustiosamente determinantes.

Pero no basta con manejar bien la pandemia como fenómeno de hoy y de mañana: es decisivo procesar el aislamiento que en estos días es el foco de las ansiedades más intensas y desajustadoras. La cuarentena sin duda pasará en corto tiempo, porque no es algo que se pueda aguantar mucho, ya que así como protege distorsiona, sobre todo en campos productivos y empresariales como también en las economías familiares y en el desempeño de la vida común de la gente. Si algo de esto se descuida, y ya no digamos si el conjunto de estas realidades se deja estar irresponsablemente, los males pueden volverse virus superpuestos con capacidad traumatizante de muy prolongada duración.

Y a la par de todo lo anterior hay un desafío de funcionalidad progresiva y visionaria que es inevitablemente apremiante: irnos preparando desde ya para el futuro inmediato y para el futuro sucesivo. Esto ya entra de lleno en lo que debe ser el procedimiento nacional en un marco de exigencias alineadas hacia el progreso. Los vacíos, las fallas, las insuficiencias y las ineficiencias que están hoy más a la luz que nunca deben funcionar a la vez como reclamos y como oportunidades, si es que queremos pasar de la improvisación a la planificación. Dejemos atrás, entonces, toda desconexión mecanicista y unámonos sin reservas a la efectiva administración de nuestra identidad, no como tema teórico sino como experiencia práctica.

Es hora de unidad, momento de creatividad y perspectiva de viabilidad. Todo ello como tarea sin excusas ni exclusiones. "Quedémonos en casa" se repite en estos días con insistencia vehemente; y nuestra casa más profunda y más propia es el destino nacional. El mensaje de los hechos no puede ser más revelador y oportuno. Estemos donde estemos, nuestro destino tiene nombre y dirección. La prueba, pues, más que de fuego es de aire vivificante.