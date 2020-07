Hay que mantener en alto el espíritu emprendedor que ha sido siempre tan notorio en nuestra sociedad

Los salvadoreños hemos estado siempre dispuestos, por tradición identificable a lo largo del tiempo, a hacerles frente a las adversidades y a poner el ansia de mejoramiento en la primera línea del sentir nacional. Nuestra condición permanente de país de emigración es una muestra clara de que el conformismo no es en ningún caso una característica de nuestro modo de ser, y esto puede rastrearse a lo largo del tiempo, y todavía con más claridad en las épocas más recientes. Y al abrirse los espacios de la globalización se hace aún más notoria la aspiración de ir en busca de mejores destinos, como lo demuestra, de modo incuestionable, la inmensa cantidad de salvadoreños que han emigrado hacia Estados Unidos, venciendo obstáculos de toda índole y decidiéndose a trabajar sin reservas para forjarse una vida mejor para ellos y para sus familias. Y al hacerlo contribuyen también decisivamente a la estabilidad económica del país enviando remesas con puntualidad admirable.

Aunque la necesidad de fondos disponibles suficientes para paliar los efectos devastadores de la pandemia es evidentemente imperiosa, también se hace indispensable reconocer que, sobre todo en países con tan pocos recursos como el nuestro, ni siquiera con todos los esfuerzos puestos en acción se alcanzarán los límites básicos de fondeo de la crisis, y entonces se vuelve aún más urgente acudir a otro tipo de medidas que no sea el endeudamiento desbocado, que siempre acarrea distorsiones y males de consecuencias incalculables. Eso es lo que se prevé que suceda en nuestro país si no se practican desde ya los controles que al respecto no han existido desde que se desató la crisis.

Es evidente que el empleo, como ya está visto, quedará seriamente dañado de resultas de lo que ocurre y de sus efectos en la economía nacional, y que será sumamente complejo retomar los niveles anteriores, porque ya sabemos, por experiencia inmemorial, que las cosas se deshacen muy fácilmente pero siempre es un camino cuesta arriba irlas rehaciendo. En tal sentido, los salvadoreños tenemos entre manos, queramos o no, una labor que exigirá de todos lo máximo de nuestros esfuerzos. Y aquí viene al pelo el tema del emprendimiento, que es una de las fortalezas potenciales más distintivas de la salvadoreñidad que hoy se expande por el mundo por distintas vías.

Esa vocación emprendedora, que va enlazada con las necesidades que padece nuestra gente y con la inventiva inclaudicable para sobrevivir aun en las condiciones más desafiantes e inmisericordes, es la que hoy hay que motivar con todo, proveyendo capacitaciones de todo tipo para que la gente identifique su propia ruta, buscando talentos en todas las comunidades hasta en las que hasta hoy han sido más olvidadas, proveyéndoles incentivos económicos a quienes los necesiten para darle bases de sustento a su ruta emprendedora, y alentando la creatividad en todos los órdenes de la vida cotidiana, para hacer que el talento florezca sin exclusiones.

Este cúmulo de dificultades que están hoy a la orden del día hay que irlo convirtiendo en un vivero de oportunidades que favorezcan a los individuos y que le inyecten fortaleza al cuerpo social.

Darle consistencia cada vez más firme al espíritu emprendedor es la mejor manera de responder constructivamente a lo que la población salvadoreña está necesitando con más empeño y con más determinación.

No se puede ni se debe andar buscando fórmulas mágicas cuando la realidad trae consigo mecanismos de progreso cuya efectividad humana y funcional es tan concordante con la forma de ser y de proceder de nuestra gente.