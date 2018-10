Hay que poner la prevención de la violencia y del crimen en la primera línea de las prioridades nacionales

Al hacer referencia a la complicadísima y desafiante realidad de la violencia y del crimen en nuestro país, aparecen constantemente conceptos como persecución y castigo de las conductas violentas y criminales, prevención de dichas conductas y acciones colaterales como reinserción y rehabilitación de quienes abandonen las estructuras delincuenciales; pero en los hechos reales lo que se ha visto y se sigue viendo es una desafortunadísima dispersión de esfuerzos, que en ninguno de esos campos puede producir más que efectos debilitadores y frustrantes. Y todo esto se puede constatar con gran facilidad al ver cómo se desenvuelven las cosas en el ambiente cotidiano, donde las diversas zonas y comunidades están expuestas a riesgos, a amenazas y a ataques de toda índole.

La temática de la inseguridad en términos amplios y expansivos no se puede seguir tratando de esta forma, porque la consecuencia inmediata de no tocar fondo es el empeoramiento progresivo de la situación, cuyos impactos se multiplican sin que desde los distintos ámbitos de la institucionalidad se vean surgir iniciativas de cambio verdaderamente correctivo y restaurador. La violencia social está ahí a diario, cerrándole espacios a la convivencia pacífica; y la organización del crimen no ceja en su empeño creciente por dominarlo todo.

En el punto específico de la prevención urge poner énfasis que apunten hacia una estrategia realmente eficaz al respecto. Hay que conocer las experiencias positivas de otros países, pero sin dejar de lado el hecho de que cada caso tiene características diferentes. Dentro de tal perspectiva, la prevención que se pueda operativizar de veras debe ser un proyecto de acción y de proyección que abarque todos los componentes del fenómeno. La prevención que merezca el nombre de tal debe tener la fuerza disuasiva necesaria para que los atractivos de la criminalidad queden superados por las oportunidades que ofrezca el vivir dentro de la ley.

Prevenir la violencia es una tarea de largo alcance, en la que los roles de la familia, de la escuela y de la sociedad tienen que enlazarse de manera permanente y eficaz. Prevenir la actividad criminal requiere un proyecto en el que las oportunidades de desarrollo personal y comunitario estén a la mano de todos y con suficiente poder de convicción para ser elegibles como rutas de vida. En todas estas áreas hay un déficit nacional de altísimo riesgo, cuyas facturas se multiplican sin cesar.

Ahora que estamos en un momento coyuntural en que las proposiciones y las ofertas electorales son un borbollón imparable porque el día de los comicios está a la vuelta de la esquina, es más que oportuno demandarles a las fuerzas políticas y a sus figuras en competencia que precisen al máximo cuáles son sus proyectos concretos para darles tratamiento a todos estos puntos, no en forma general sino de manera específica, diciendo qué van a hacer, cuándo lo van a hacer y con qué capacidad financiera lo van a hacer.

Hay que aprovechar, desde luego, los aportes internacionales, programáticos y financieros, pero cuidándose muy bien de que no deriven en inversiones contingenciales sino que apunten hacia la integralidad de fondo.