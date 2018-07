Hay que sanar heridas y ganar en primera vuelta

En política ocurre lo mismo. Las percepciones de la gente son su realidad y no es discutible si deberían sentir u opinar algo diferente. Digo esto porque en el proceso interno de la elección presidencial de ARENA no se han validado los sentimientos y las opiniones de las miles de personas que apoyaban a Javier Simán y eso sigue generando que muchos no puedan dar la vuelta a la página, aceptando que Javier Simán perdió y que hay que sumarse a apoyar a Carlos Calleja.

En lo personal aprecio mucho a Javier Simán y a su familia y creo que es una persona valiosísima para el futuro de ARENA. Se necesita que Carlos Calleja y las personas que lo apoyan entiendan y acepten que hay muchas personas que siguen pensando que Javier era la mejor opción. Eso no es discutible, es lo que ellos opinan y se debe respetar. Solo venir y decirles Carlos Calleja ganó, curen sus heridas y apoyen a ojos cerrados a Carlos no va a ocurrir. Debe haber un proceso de sanación interno comenzando por validar las críticas que hace Javier Simán sobre cómo se está discriminando a las personas que lo apoyaron a él y si en realidad se quiere sumar a esas personas hay que cambiar la forma como se está actuando de parte de algunos dirigentes departamentales, municipales o aun diputados para que todos se puedan sumar a un proyecto conjunto.

Lo que está en juego en las próximas elecciones es nuestro futuro y el de nuestros hijos. En lo personal considero que las opciones como Hugo Martínez y Nayib Bukele no son lo que el país necesita y que nos llevarían al desastre después de haber tenido que tolerar a dos gobiernos del FMLN que han sido nefastos. Por lo tanto Carlos Calleja y su equipo deben hacer lo que sea necesario para limar las asperezas e incorporar a todas esas personas valiosas que hoy están lastimadas, pero que si son tratadas con dignidad y respeto pueden incorporarse y aportar mucho a este proyecto que nos puede sacar del hoyo en el que nos han sumido.

Quiero aprovechar para felicitar a Carmen Aída Lazo por haber sido electa como candidata a la vicepresidencia por el PCN para completar la fórmula presidencial de Carlos Calleja y de la coalición política que se está formando con el PCN, PDC y DS. También quiero agradecer a todas las personas que me expresaron personalmente, por redes sociales o por otros medios, su apoyo cuando manifesté que estaba dispuesto a acompañar a Carlos Calleja como vicepresidente si él consideraba que yo tenía el perfil que buscaba. No creo que esté científicamente comprobado que los salvadoreños querían a una mujer de vicepresidenta, pero respeto esa decisión y les ofrezco a ambos mi apoyo en la campaña política que se avecina porque esto no se trata de mí o de egos personales, sino que lo que está en juego es el futuro de millones de salvadoreños y ante eso, yo doy vuelta a la página y cierro filas por el bien de nuestro país.

Será una campaña política dura y muy difícil, pero estoy convencido de que Carlos Calleja puede ganar si hacemos lo que se hizo en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2014 desde ahorita. Por ello hago un llamado a los areneros, simpatizantes de ARENA, miembros de los partidos de la coalición y a lo que hoy denominamos "sociedad civil" a que apostemos por un mejor país desde la primera vuelta.