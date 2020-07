¿Hay ruta de gobierno y de pandemia?

Tanto para combatir la pandemia como para gobernar, se trazan hojas de ruta que guían las acciones de los gobiernos. En nuestro caso, son secretos bien guardados, no se conocen o no existen, la improvisación priva sobre la planificación.

La pandemia nos cambió la vida a todos en todo el mundo. A los mandatarios les dio la oportunidad de ponerse al frente, manejar inteligentemente y con la ayuda de expertos, adoptar medidas para proteger a su población de este virus que se considera es la Tercera Guerra Mundial.

Del lado ejemplar, un puñado de mujeres, demócratas, inteligentes, preparadas, acompañaron las mejores mentes en epidemiología y salud pública y lograron que sus países salieran adelante en el control del virus, bajo número de contagios, curva descendente, casi controlado. En Alemania su líder, Angela Merkel, es una científica con doctorados, no bachiller, estudió junto con sus asesores lo que se iba conociendo del virus y cómo combatirlo, controló la pandemia y no quebró la economía de su país con costosos encierros, Alemania está saludable y próspera, la vida es casi normal, con precauciones de distanciamiento, la gente se cuida libremente y sus empresas funcionan a todo vapor con protocolos de protección eficientes pero razonables. El mérito no es solo de Merkel, la calidad de sus funcionarios y encargados del sistema de salud, indispensables para lograr tan buenos resultados.

A los países que peor nos ha ido son los que tenemos regímenes o líderes autoritarios, que han usado la crisis para profundizar su poder y control en sus países. No es difícil de comprender, si la prioridad no es la salud ni el empleo sino sus fines políticos, los resultados en el control de la pandemia son pobres y la economía sufre por el encierro y falta de producción. En muchos de los autoritarios, incluyéndonos, las cifras no son confiables, esos gobiernos son opacos en la información y generalmente manipulan las cifras de contagios, recuperados y muertes a su discreción con objetivos de propaganda, los mencionan bajos cuando les conviene, igualmente los aumentan por la misma razón, pura manipulación política.

Generalmente en esos países, el sistema de salud pública es deficiente, y los encierros drásticos originales, que sirvieron a los países exitosos mejorar sustancialmente esos servicios básicos adecuados al covid-19 en ese tiempo, en los malos, no se usó la cuarentena adecuadamente y no sirvió para detener los contagios, pero sí por motivos políticos, electorales e incapacidad, en nuestro caso, lograron deteriorar seriamente las economías, aumentaron drásticamente la línea de pobreza, los pobres aguantan hambre, los de clase media baja están entrando a la pobreza y su futuro al salir de esta crisis severa es sombrío, incierto cuando menos, calamitoso en la mayoría de los casos.

Nuestro país ha sufrido una mala combinación de todas las malas prácticas mundiales, agravadas por factores muy propios. La soberbia presidencial que cree saberlo todo, la incapacidad de los funcionarios, la campaña electoral anticipada, ilegal con fondos del gobierno, el aislamiento del gobierno, la gran cantidad de señalamientos de corrupción, desde el presidente a varios funcionarios, que llenan páginas de señalamientos y denuncias serias.

No rendir cuentas y rechazar los controles abiertamente puede convertir a este gobierno en abanderado de la corrupción que tanto dijo Bukele que combatiría. Desafortunadamente es lo contrario, más descarado que el gobierno Funes.

El presidente dijo al inicio que las compras gubernamentales pasarían por la bolsa para transparencia y ahorros. Pero no dijo la bolsa de quién.