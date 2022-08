Liquidaron a la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC); se quedaron con el gusto de demostrar el desprecio a la información para la toma de decisiones de política pública y de inversión privada. Se quedaron con el gusto de crear una brecha para imposibilitar comparación alguna. Las declaraciones de algunos de los 63 que votaron sin pensarlo mucho dan pena ajena. Lucieron ignorancia. El silencio hubiese sido mejor aliado. La pena es mayor, cuando se piensa en las consecuencias para el país. La información estadística sirve para compararnos, la información estadística sirve para analizar tendencias, la información estadística sirve para dimensionar problemas, la información estadística sirve para investigar y evaluar, la información estadística exige método y especialización. La información estadística... por más que se diga qué es y qué demanda, la decisión se ejecutó sin más.

La evaluación del BCR sobre la DIGESTYC deslegitima las declaraciones de algunos de los 63 que votaron por su disolución, liquidación y traslado. Con esto, hay tarea pendiente para "adecuarla a la evolución y las necesidades de la economía del país y las nuevas tecnologías". La demografía, la violencia, el género, el trabajo infantil y otros temas quedan a la espera. Trasladaron responsabilidades de la DIGESTYC al BCR y esto obliga a revisar, modificar, transformar o elaborar una nueva Ley Orgánica para el Banco Central de Reserva. La tarea hay que completarla.

¿Por qué debe completarse la tarea? La Constitución de la República establece que los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Las facultades de los funcionarios no son ilimitadas. Tienen derecho y obligación de hacer no más y no menos, que lo que establece la ley. Por esta razón, hay que modificar la Ley Orgánica del BCR.

La Ley Orgánica del BCR (1991) (artículo 3) establece que el Banco tiene por objeto fundamental velar por la estabilidad de la moneda y que "su finalidad esencial es la de promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias, crediticias y financieras más favorables para la estabilidad de la economía nacional". En el mismo artículo se establece una docena de atribuciones al BCR que nada tienen que ver con estadísticas.

Sobre su responsabilidad en estadísticas, el art. 64 dice que el BCR debe elaborar y publicar las principales estadísticas macroeconómicas de carácter monetario, de balanza de pagos, de cuentas nacionales e indicadores de corto plazo, de comercio exterior y otras que estime necesario el Consejo Directivo. Es el Consejo Directivo del BCR el que establece la naturaleza, el contenido y la periodicidad de la información que se da a conocer.

¿Quiénes integran el Consejo Directivo del BCR? Un presidente y vicepresidente nombrados por el presidente de la República; dos directores nombrados por el presidente de la República de ternas propuestas por los ministerios de Economía y de Hacienda con suplentes; dos directores del sector privado con suplentes (sin obligación de ser de gremiales) nombrados por el presidente de la República de candidatos propuestos en asamblea convocada por Economía; un director nombrado por el presidente de la República de una terna propuesta por universidades privadas, con suplente. El presidente de la República tiene el control total de los nombramientos, las renuncias y las destituciones de los integrantes del Consejo Directivo del BCR.

Por ley, el BCR no tiene obligación de hacer pública la información que produce. La Ley Orgánica es clara: los miembros del Consejo Directivo deben guardar estricta confidencialidad sobre los asuntos tratados y los documentos que les sean entregados; sus funcionarios, empleados, asesores, auditores y cualquier persona que preste servicio al BCR deben guardar confidencialidad sobre los datos proporcionados por las instituciones, entidades y todas las obligadas a dar la información de interés para el BCR.

La Ley también limita el alcance del contenido a difundir: el BCR debe divulgar información a nivel agregado para facilitar el análisis de la situación económica del país, así como para promover la cultura financiera; nadie puede revelar detalle de información obtenida; quien infrinja la ley es sancionado con multa de hasta trescientos salarios mínimos urbanos del sector comercio. ¿$109,500? Habría que investigar a quiénes han multado.

Los 63 diputados que aprobaron el traslado de funciones de la DIGESTYC al BCR tienen tarea pendiente.