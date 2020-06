¿Hay un plan maestro detrás de la conducta del presidente?

La conducta del presidente Bukele, claramente dirigida a tener poder absoluto por encima de la Constitución y las instituciones de contrapeso institucional, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General (notoriamente ausente en este tema), la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Cuentas y otras, no admite dudas. Lo dice claramente, él y sus funcionarios declaran y actúan de esa manera.

En las redes y en conversaciones más serias en grupos observadores de la realidad nacional, cada vez cobra más fuerza la teoría de que esto no es improvisado, que sigue un guion bien planificado y que tiene la benevolente complicidad o la venia total de los Estados Unidos, teoría reforzada por la tibia y complaciente actuación del embajador de ese país amigo, que representa al Departamento de Estado, que sigue igual aunque haya voces condenatorias bipartidarias del Congreso de los EUA, de la exembajadora Aponte y docenas de organizaciones que velan por los derechos humanos respetadas mundialmente y al menos una docena de los periódicos más respetados del mundo.

En la diplomacia no hay almuerzo gratis, por lo que los analistas se preguntan ¿qué pretende el presidente Trump? siendo los Estados Unidos un país en que el respeto a la ley y a la Constitución está en su propio ADN. Es imposible que ignore lo que sucede, de donde se deduce que lo tolera o lo aprueba. A cambio de qué es la pregunta que surge. Las respuestas más comunes que se obtienen son mantener la política migratoria restrictiva y no abrir el país a China. Suena lógico pero no se puede comprobar.

Cada día nos enteramos de una nueva violación a la institucionalidad por parte del presidente o sus funcionarios. Este día se destapó una realmente escandalosa, funcionarios de CAPRES ordenaron a personal del Ministerio de Salud no procesar y no entregar resultados de las pruebas de covid-19, en clarísima violación a los derechos constitucionales de los sujetos a pruebas y de los que pueden contagiar los positivos no revelados. A raíz de este procedimiento ilegal puede haber muertes de los testados y de los que se contagiaren con los no revelados positivos. Hay responsabilidades penales contra los funcionarios involucrados y más allá.

Es inaudito que instrucciones tan delicadas sean enviadas por WhatsApp o verbalmente por venezolanos que trabajan en CAPRES, una asesora de imagen y un veterinario, miembros del "comité de crisis" a quienes CAPRES les ha dado poder (verbal entendemos) de instruir a personal del MINSAL sobre qué muestra procesar y cuál no, actualmente les ordenaron suspender muestreo, ni de hospitales ni unidades de salud. La hoja de Excel que se da a conocer es manejada por estos funcionarios extranjeros de CAPRES, por lo que médicos y analistas señalan es la prueba de que los datos de covid-19 se manejan con criterios de propaganda política.

Hoy estamos en un nuevo limbo legal, las sentencias de inconstitucionalidad de la CSJ a los decretos ejecutivos que regulan la cuarentena y la orden de ponerse de acuerdo con el Legislativo en 4 días para lograr un consenso y lograr un Decreto Legislativo que lo soporte son un golpe a CAPRES y sus asesores legales que han quedado muy mal parados con sus rebuscadas explicaciones.

Las sentencias son esperanzadoras, aunque corremos el riesgo de que se repita el capítulo de reuniones de Asamblea y funcionarios de gobierno, salga un decreto y si no le gusta al presidente lo vete de nuevo.