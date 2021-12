¡Hey, Bukele!

Vi tu cadena nacional y no mencionaste a los desaparecidos; ¿qué pasó ahí? Tampoco ampliaste sobre tu estrategia de desarrollo social. No tenés ninguna, ¿verdad? Solo sacaste fotos y videos bonitos y no tocaste los problemas. Ya es hora de que dejés de ver el espejo retrovisor, mirés hacia el presente y trabajés (no solo tuiteés) para el futuro. ¿Te has dado cuenta de la falta de alimentos que hay en el país? ¿Ya viste la quebrada que le dieron a los estudiantes de nuevo ingreso en la U? ¿No te mosqueás por la evaluación de los maestros? Yo entiendo que recibiste el país patas arriba, pero debés concentrarte en sacar el buey de la barranca en vez de darnos tanta paja, tanto yo, yo, y solamente yo.

Cuando hiciste el cascarón llamado Hospital El Salvador te subió el rating. Ahora que tu popularidad está bajando, debías de darle "play" a la seguridad de la población en temas de salud y educación; sacar de la gaveta los asocios público-privados que te recomendé. En diez años se le daría vuelta a la tortilla en estos pilares fundamentales para el desarrollo.

Para muestra, un botón: Aeroman es una empresa salvadoreña, que tuvo la iniciativa de asociarse con una universidad salesiana, para crear la carrera de ingeniería en aviación. Esta buena decisión nos ha hecho referentes internacionales en mantenimiento aeronáutico de primer mundo. Una fuente de conocimiento, capacitación constante y empleo que le ha mejorado la vida a muchos salvadoreños. Lo mejor es replicar esta estrategia en muchas áreas, y así crear nuevas oportunidades que tanto necesitamos.

Te garantizo que una cirugía X te sale mucho más cara en el ISSS o en el MINSAL que realizarla en los hospitales privados. Esto, pues no te animás a dar el paso para implementar un asocio público-privado en salud, ni tampoco en educación. Es en estos dos rubros, generadores de impuestos, donde más hay impacto social.

Nos frena la sobrepoblación burócrata, de arriba de 200,000 empleados públicos. Esto, sin contar los miles de plazas fantasma. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué estamos, pue? Esa carga la podés bajar tremendamente con los asocios que te recomiendo.

Una reciente encuesta, realizada por la Universidad Santaneca (UNASA), reveló que más del 50 % de la población dice no tener acceso al sistema de salud. Esto es alarmante. Para complicar el mambo, los ministerios se siguen manejando como en el siglo pasado.

La desnutrición infantil que hace referencia un reciente reportaje de la FAO es también alarmante. Nuestra inseguridad alimentaria subió 4 puntos en 2020, lo que equivale a más de 3 millones de salvadoreños sufriendo de inseguridad alimentaria, imposible resolver semejante huevo con bolsitas. Otro gallo cantara, si los padres de estas criaturas hubieran tenido mejores oportunidades de salud y educación.

Los salvadoreños estamos hartos de tus cantaletas de odio; de tu pajística constante; de tu sed de poder; de tu falta de transparencia; de tu ego; de la incapacidad de tu gente; de tu espionaje, de tu ataque a la democracia, a "la oposición" y a la libre expresión.

No queremos más cadenas de TV con propaganda al ego; queremos estrategias a resolver nuestros problemas.