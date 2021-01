El 24 de agosto pasado, cuando nos dejaron abrir la puerta que nos cerraron en la trompa el 21 de marzo, el MINED fue enfático en que los estudiantes terminarían su año escolar encerrados, y las 5,179 escuelas públicas (más las privadas y las universidades) implementarían un plan de bioseguridad para abrir sus puertas en enero de 2021.

Estamos en enero de 2021, justo a las puertas del inicio del año escolar, ¿y las escuelas? Muy cerradas, gracias. Pero bien que Lips pasa topado. ¿No creen que tuvieron suficiente tiempo para ponerse las pilas?

Welcome to Nayiland! País pobre en el que impera la improvisación del gobierno y la desesperación de padres y estudiantes.

Cierto, Covido sigue jodiendo, pero ya va siendo tiempo de que lo aprendamos a torear. Las medidas no las repito; hasta Sánchez Cerén (SC) se las puede. Además, en las escuelas en ruinas hay viento cruzado, y los cipotes no se enferman tanto. El daño social, económico y mental de mantener a nuestros hijos encerrados en un país pobre, sin conectividad, es incalculable.

En Costa Rica, donde ya están poniendo la vacuna, los tiquillos gozan de 88 % de conectividad, es decir, casi 9 de 10 hogares tienen internet. En El Salvador, el promedio nacional de conectividad es 23 %, y en el área rural (por favor no lloren) 4 %, igualito que Haití.

Con razón hay tanto cipote vago –en 40 % calculan la deserción escolar culpa de Covido; casi nadie puede descargar las guías de trabajo del MINED. Estuve viendo una guía, y su contenido es de valor; lo que pasa es que ningún maestro les da retroalimentación a los cipotes, quienes se conectan a veces sí, a veces no, pues hay que rejuntar $15 mensuales para saldo.

Y no solo los cipotes están tirando la toalla educativa. Los semáforos están llenos de adolescentes mendigando, algunos con bandera blanca. ¿Y qué me dicen de los adultos jóvenes? Mientras el MINED no abra las puertas de la U, más NiNi flotando, sobreviviendo.

La brecha es enorme, por lo que La Pluma de Calín se pregunta: ¿Cómo el MINED cree que va a educar on line si apenas tenemos conectividad? "Lo que quieren es mantener a los cipotes burros, mansos y dormidos", verdad de Pepita la lorita.

Cuánto apostamos que, en la próxima cadena nacional antes del 28F, el Supremo va a anunciar la entrega de miles de computadoras "Cortesía del Gobierno de El Salvador".

Vil copia del plan "Una Niña, Un Niño, Una Computadora" de SC, también promesa falsa de campaña. En vez de imprimir y transmitir tanta mentira en sus millonarios periódico y noticiero, mejor hubiese invertido en fortalecer el contenido del Canal 10, y arrancado una radio educativa, sin propaganda política. 96 % de los hogares salvadoreños tiene televisión y radio, vs. el 23 % con internet.

Yo sé que es mucho pedir, pero le agradecemos si deja trabajar a su ministra de Educación, pues se nota a la legua que la orden de mantener a nuestros hijos encerrados la impuso usted.

Recomiendo le ofrezca incentivos fiscales a la telefónica que se ganó el contrato del TSE, para instalación permanente de banda ancha en las escuelas que servirán de centros de votación. ¡Ojalá en las 5,179! Solo que no le vayan a dar baje con la velocidad de internet.

A los padres de familia, ¡organícense! No pueden dejar que sus hijos se hagan burros ni se choyen. Implementen alternativas al MINED, aprendan a ser profesores, y exijan rutina y disciplina, que nuestros hijos no aguantan seguir encerrados hasta que nos enchuten la vacuna; ¡eso está más verde que la lorita!