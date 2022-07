En algún momento, lo más seguro es que desde el mismo día uno, este gobierno se percató de que lo más conveniente en función de lograr sus objetivos de aceptación inmediata y altos niveles de popularidad no era tanto la transformación de la siempre convulsa realidad del país, como la simulación de una completamente nueva. Un simulacro de la verdad, controlado hasta en sus más mínimos detalles y moldeado a voluntad, que fuera capaz de reemplazar a la realidad misma. Una especie de hiperrealidad, como llamaran a ese fenómeno teóricos como Jean Baudrillard o Umberto Eco, en el que la conciencia de los ciudadanos se viera imposibilitada de distinguir lo verdadero de lo falso.

Aparte de manipular datos y esconder información, para generar esa mejora ficticia el gobierno se llenó de una legión de camarógrafos y fotógrafos, publicistas, amanuenses, youtubers, opinadores y medios tradicionales o digitales convertidos en cajas de resonancia que dieron vida a esa ilusión del mejor El Salvador de toda la historia.

En esa puesta en escena, plagada de hipérboles, asistimos al surgimiento de un país de ensueño donde el Estado era por fin capaz de proveer salud, educación y bienestar para todos. Así, saldando una deuda histórica tras otra, el gobierno renovó y amplió toda la red hospitalaria del territorio, dotándola además de insumos y medicamentos, adecuó nuevos espacios de atención y mejoró las unidades de salud. Y cuando la amenaza del nuevo coronavirus se hizo presente, se apresuró a construir, para envidia de toda la región, el hospital más grande de América Latina para casos de covid-19. Para aumentar el magnetismo del simulacro, las autoridades proclamaron al país como un ejemplo mundial en el manejo de la pandemia.

Esa reproducción de la realidad proyectó además la imagen de un El Salvador que se encaminaba a una radical modernización de su sistema educativo. No solo con la reconstrucción de sus centros escolares, sino con la dignificación de su magisterio, la actualización de los planes de estudio y la digitalización de las escuelas.

Como la ilusión era tan buena como para limitarla a un público doméstico, el gobierno decidió acercarla a espectadores foráneos. Revestido de una pátina tecnolibertaria convirtió al país en el primero en el mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal y apuntó a los criptoaficionados a quienes les prometió a cambio de sus inversiones una simulación dentro de la simulación: una ciudad futurista financiada con bitcóins en la que no pagarían impuestos sobre la renta ni sobre la propiedad ni sobre las ganancias.

La representación de ese otro país no podía estar completa, por supuesto, sin el componente clave de la seguridad pública. Para ello idearon un plan que permitió la modernización y equipamiento de la Policía y el Ejército con el objetivo de un mejor combate a la criminalidad, pero en el que no descuidaron otras áreas igualmente importantes como la prevención del delito, la mitigación de conflictos en barrios y colonias, el acceso a la justicia, la reparación para las víctimas y la lucha contra la corrupción. El resultado fue el retorno del control estatal sobre el territorio y un desplome histórico en el número de homicidios. Situación interrumpida de vez en cuando por alguna jornada ultraviolenta, porque ya se sabe que Roma, incluso en su versión simulada, no se construyó en un solo día.

Claro que por debajo de esas capas de ficción, la verdadera realidad ha continuado implacable abriéndose paso: una deficiente y deteriorada infraestructura escolar y de salud; obras sin ejecutarse; un grosero subregistro de muertes en la pandemia que apenas ha podido disimularse, una importante deserción escolar; una deuda pública en niveles históricos, aderezada con una cada vez más comprometida capacidad de acceder a fuentes de financiamiento; y una pacificación inestable que se ha fraguado al calor de oscuros entendimientos con las pandillas, cuando no en la violencia estatal del régimen de excepción.

Es lógico que el que los ciudadanos conozcan esa realidad desprovista de artificios le resulte inconveniente al gobierno. Por eso es alérgico al periodismo y a las voces críticas que se resisten a su narrativa de la ilusión; y por eso hará todo lo posible por acallarlos.

Y si a pesar de todo, ese considerable esfuerzo de silenciamiento falla, sabe que en última instancia aún podrá sugerirle al grueso de la población que sigue embelesada con el simulacro, que tengan paciencia, que dejen de ver los datos y las gráficas y disfruten su vida. O al menos de esa simulación que con tanto afán y fondos públicos ha preparado para ellos.