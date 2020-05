Hogar dulce hogar

Me cuesta creer cómo, en cuestión de semanas, el mundo y nosotros, los seres humanos, hemos cambiado. Nos fallaron los modelos de predicción, porque ni en el peor de los escenarios esperados para 2020 podríamos haber previsto esta crisis. Tampoco podemos predecir con certeza lo que nos espera en el futuro. Estamos viviendo un momento histórico, que nos demuestra lo frágiles y vulnerables que somos, pero, de igual manera, esta "pausa" obligada en nuestras vidas puede servirnos para una reflexión profunda que nos permita pensar en la mejor manera de enfrentar ese futuro incierto.

De un día para otro nuestro contexto cambió y nuestra casa dejó de ser el lugar al que regresábamos después de trabajar o estudiar y se convirtió en oficina, escuela, restaurante, salón de juegos y hasta en salón de belleza o peluquería. Obviamente la dinámica familiar sufrió cambios significativos, porque hemos tenido que convivir mucho tiempo juntos en un espacio limitado y cada uno con sus propias y variadas actividades.

He buscado en Internet algunas definiciones del término hogar y me he encontrado: "Domicilio habitual de una persona y en el que desarrolla su vida privada o familiar. Suele ser donde se encuentra tu familia o el lugar (o país) en que naciste y donde está tu corazón. La palabra hogar se usa para designar el lugar donde una persona vive, donde siente seguridad, calma y paz, en esta sensación se diferencia del concepto de casa, que sencillamente se refiere a la vivienda física".

En estos momentos, considero importante que los y las "jefes de familia" (estoy usando los y las porque son muchos los casos en los que los hogares son dirigidos por mujeres) estén conscientes de la gran responsabilidad que tienen de proteger sus hogares y garantizar que, a pesar de las nuevas dinámicas ya mencionadas, siempre sean ese lugar de seguridad, calma y paz, lo cual seguramente en muchos casos no será tarea fácil, pero es necesaria para el bienestar familiar presente y futuro.

Otro aspecto que se deberá tener en cuenta es lo de "vida privada o familiar", pues actualmente con eso de las clases en línea, el "home office", las videollamadas y todas las opciones de comunicación virtual, a través de una cámara casi "cualquiera" puede entrar hasta a nuestros dormitorios y ver a los miembros de nuestra familia, por lo que la "privacidad" también se podría ver afectada.

Lo que sí me encanta es la idea de que el hogar es el lugar donde está tu corazón, porque ahora más que nunca los hogares deben estar explotando de una gran carga emocional, que se tiene que gestionar con mucha empatía, poniéndose en los zapatos de los demás, comprendiendo las preocupaciones de cada uno por insignificantes que puedan parecernos. Por ejemplo, María Pilar, mi nieta de 6 años, está preocupada sobre si a Santa Claus le ha dado coronavirus y si en Navidad que venga a dejar los regalos lo van a meter a cuarentena. Me costó un poco encontrar los argumentos adecuados para dejarla tranquila, pero lo logré.

La vida nos está poniendo a prueba a niveles que nunca nos hubiéramos imaginado, pero este podría ser el momento adecuado para decidirnos a tratar de transformarnos en mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, en resumen mejores seres humanos, contribuyendo así a proteger nuestro "hogar dulce hogar".