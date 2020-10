No sé cuándo ni cómo la conocí, puede ser hace más de 40 años y fue casi amor a primera vista, hasta la fecha me acompaña, tengo todos sus libros. Su “papá”, Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, murió hace dos semanas y tuvo que suceder eso para que yo reparara en que detrás de ella había un ser humano que nos regalaba esas maravillosas reflexiones llenas de humor, me queda claro que él no pretendía figurar.

Mi conexión con Mafalda era tan fuerte, que cuando mi hija estaba pequeña nunca le leí cuentos por las noches para dormir, disfrutábamos juntas las historietas de esa encantadora niña. No olvido que su preferida era la de cuando Mafalda y Felipe muy entusiasmados llevan a Guille a subirse a un tobogán, él va feliz gritando, pero esa felicidad se termina en la primera deslizada, queda tan asustado que lo tienen que llevar a la casa cargado.

También utilizo las historietas de Mafalda en mis clases y conferencias para transmitir mensajes subliminales. Me gusta mucho esa en la que Susanita le dice a Mafalda: “Al fin de cuentas no sé para qué hay que ir a la escuela. ¡Si todo el mundo dice que la vida es la mejor escuela! ¿Para qué ir a otra, digo yo? ¿No aprendemos todo en la vida? ¿Qué tiene de malo esta escuela de la vida?”, y Mafalda le responde: “¡Que las fiestas de los egresados son siempre un velorio!” Y es que realmente es así, cuando nos graduamos de esa escuela de la vida, lo aprendido no nos sirve ya de nada.

Me ha impactado tanto la muerte de Quino, en especial por la poca atención que le puse siendo el padre de mi personaje favorito, que me he dedicado a leer mucho acerca de él. En el sitio Mis Buenos Aires Querido me encontré esta breve biografía. Quino nació como Joaquín Salvador Lavado el 17 de julio de 1932 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Recibió el apodo desde chico para diferenciarlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y dibujante publicitario, con quien a los 3 años descubrió su vocación. Tras terminar la escuela primaria, el pequeño Joaquín decidió inscribirse en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, la que abandonaría años después para dedicarse exclusivamente a dibujar historietas.

La revista Esto Es fue la que finalmente publicó su primera página de humor gráfico. En 1963, lanzó su primer libro, “Mundo Quino”, una recopilación de historietas humorísticas mudas. El 29 de septiembre de 1964, apareció Mafalda por primera vez en la revista Primera Plana. El simpático personaje, originalmente creado para la publicidad nunca lanzada de una marca local de electrodomésticos, al final resultó un enorme éxito y aún hoy sigue siendo la historieta latinoamericana más vendida del mundo. Por decisión de Quino, la última historieta de Mafalda se imprimió el 25 de junio de 1973.

En 2014, cuando se cumplieron sus 60 años como humorista gráfico y los 50 años de Mafalda, el dibujante fue galardonado por Francia con la Orden Oficial de la Legión de Honor, la distinción más importante que el gobierno francés otorga a extranjeros, y por España con el no menos valioso Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

A través de la aparentemente inocente nenita de 6 años, de su familia y de sus amigos Susanita, Manolito, Felipe, Miguelito y Libertad, el dibujante reflexiona sobre la política, la economía y la sociedad en general, siempre con un toque de humor.

Mafalda fue llevada a más de 30 países y se convirtió en la cara de diversas campañas publicitarias, postales y estampillas. Además, ha sido homenajeada en decenas de exposiciones en Argentina y en el extranjero.

Gracias, Quino; mi más sentido pésame, mi querida Mafalda.