Honor a quien honor merece

Después de la tormenta viene la calma. Han transcurrido unas semanas desde las elecciones presidenciales. Felicito al licenciado Carlos Calleja, a la licenciada Carmen Aída Lazo, al ingeniero Mauricio Interiano, presidente del COENA, a sus integrantes y a todos los colaboradores del partido ARENA por el esfuerzo titánico que hicieron para ganar estas elecciones. Los anticuerpos del partido causados por oportunistas y malos areneros en el pasado pasaron su factura. Y no es para menos, Antonio Saca, el último presidente de ARENA, robó a manos llenas, drenó al país financieramente.

Ahora es un panorama nuevo, con nuevos actores que tienen instrucción notoria, sin manchas, comprometidos con el país, pero no se pudo. Molesta y es indignante ver a correligionarios, que no sudaron la camiseta, que no ayudaron en nada, señalando y criticando a su partido. Qué triste, hay que ser coherente con los principios que enaltecen al hombre; hay que ser leal en las buenas y en las malas. A veces estos eventos sirven para descubrir quiénes son los malos perdedores, los oportunistas, los Judas. Si alguien no está contento con su partido, pues lo correcto es que renuncie y se vaya a otro o forme su propio partido. La ropa sucia se lava en casa. Pero no se vale buscar protagonismo, criticar y traicionar al partido que le abrió los brazos.

Haciendo un análisis ponderado de estas elecciones, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que en el futuro las campañas se van a desarrollar en las redes sociales. Esta es una era digital. La presencia física para hacer proselitismo será cosa del pasado. Todo el mundo ahora posee uno o dos celulares y los manejan con mucha habilidad. En lo personal sigo creyendo que es necesario ese contacto físico con la gente para conocer de primera mano las necesidades del pueblo, sus proyectos, sus inquietudes, sus sueños; aunque estoy claro que ese tipo de hacer patria ya no es determinante en una elección.

No siempre salen las cosas como uno quisiera. Dejemos de hacer señalamientos y buscar culpables. "El que esté libre de pecado que tire la primera piedra". Cuando ARENA ganó la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa y de alcaldías, en las elecciones del 4 de marzo de 2018, entonces eran campeones y todo el mundo se hacía lenguas del COENA elogiándolos. El gran escritor inglés William Shakespeare en su tragicomedia "Julio César" expresó, por medio del General Marco Antonio, protagonista de la obra, cuando se dirigió al pueblo romano, refiriéndose al César, quien fuera Emperador de Roma, cruelmente asesinado: "Los errores que se cometen, se propalan a los cuatro vientos, las cosas buenas que se hacen, las entierran con el cuerpo".

Acabo de ver y escuchar el video donde el expresidente Mauricio Funes da dinero a Herbert Saca para comprar diputados en la Asamblea Legislativa. Sería bueno que el pueblo conozca estos sujetos vendepatria y que nunca más vote por ellos. Es un acto patriótico rechazar a los oportunistas, los corruptos y los Judas.

Nuevamente felicito al COENA y todos los que participaron en esta contienda electoral. Se puede perder una batalla, pero no la guerra. Hay que analizar lo que sucedió el 3 de febrero de 2019, digerirlo y tomar las medidas necesarias. La esperanza es lo último que se pierde.