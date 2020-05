Hoy hablemos en otro plano, porque la política competitiva no lo es todo

Los salvadoreños tenemos con la política una relación básicamente conflictiva. Durante muchísimo tiempo, la política olímpicamente despreció a la ciudadanía, por estar sometida al dominio del poder. Ahora, en la era de la construcción democrática, la ciudadanía tiende a devolver el guante, y aunque quedan muchos resabios del antiguo estado de cosas, el rechazo ciudadano a la política se hace cada vez más evidente. Pero en el centro de todo eso hay una verdad que tiene que ir abriéndose paso en el ambiente: la política no lo es todo, ni mucho menos. Influye, desde luego, y en muchos sentidos es determinante; pero lo primero no es la política, sino la vida. Y en el plano de la vida debemos recuperar la iniciativa tanto personal como colectiva. Aquí hay que ir desactivando una distorsión que también tiene origen político: el creer que el destino de cada quien y de la sociedad en general viene de fuera, de fuera del individuo y de fuera de la colectividad como tal.

Los salvadoreños, uno a uno y todos en conjunto, tenemos vida propia, que puede ser desdichada o afortunada, constructiva o destructiva, proyectiva o paralizante. Depende en realidad de cada quien. Decir esto levanta de inmediato una ola de rechazos y de recriminaciones. Uno encuentra en el día a día, sin embargo, ejemplos de todo lo habido y por haber al respecto. Las condiciones, desde luego, posibilitan o inhabilitan; pero lo que se haga con las condiciones, tanto adversas como favorables, depende sin duda, en lo básico, de lo que cada quien se proponga respecto de sí mismo y de su destino. Hay personas que parecen nacer con todos los vientos de avance a su disposición, y de pronto están ahí, encallados en su propia desidia o en su propio despiste. Y, en contraste, se hallan los que desde la más limitante indefensión van levantando las estructuras de su suerte, a veces hasta llegar a los niveles más altos del éxito humano. ¿Dónde está la clave de la diferencia?

No es una sola clave, porque no se trata de sacarse la lotería con un número. Son factores encadenados, que se van potenciando uno con otro, hasta formar la fila de la autorrealización. Y se autorrealizan –o no se autorrealizan– tanto los individuos como las sociedades. ¿Cuáles serán, entonces, los niveles de anhelo de autorrealización que prevalecen en el ambiente salvadoreño? Todos los datos nos indican que esos niveles son altos, y la mejor prueba de ello es la caudalosa corriente migratoria que lleva a infinidad de salvadoreños a buscar, contra todas las adversidades, las rutas del desarrollo. Este fenómeno debería servirnos como estímulo imperativo para ir creando en el país las condiciones de la autorrealización, que siempre han sido tan insuficientes.

Los migrantes de esta época, que son tan diferentes a los de otras épocas, porque en el pasado iban a desaparecer y ahora van a emerger en sus lugares de destino, sin perder sus arraigos emocionales de origen, nos están enseñando cosas verdaderamente fundamentales; y la primera de ellas, la primerísima, es la fidelidad a las raíces. Ellos, que se han ido en busca de mejor destino, nos enseñan a diario, lo que es asumir destino. ¿Nos damos suficiente cuenta? Ellos no son "hermanos lejanos"; los "hermanos lejanos" somos nosotros, que parece que estamos muy lejos de la propia tierra en tanto ellos se hallan cada vez más cerca.

Insistimos en el término autorrealización, porque consideramos que en él está el núcleo originario del desarrollo, tanto personal como social. Lo que ha faltado y falta en el ambiente es un sistema de oportunidades para la autorrealización. Es decir, el proveer a todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica y de su ubicación geográfica, de la posibilidad real de llegar a ser lo que pueden y lo que quieren ser. Este sistema requeriría, por supuesto, un plan de acción, desplegable sin fronteras dentro de nuestro territorio, tanto físico como humano.

No es un esquema de becas, al estilo tradicional, que ya sabemos que nunca pasa de lo mismo. Tampoco es un programa de apoyos materiales para la supervivencia, pues también sabemos que tampoco trasciende el asistencialismo elemental. El propósito tendría que ser poner a disposición de todos un menú de opciones de formación que llegue hasta donde debe llegar. Por ejemplo, si alguien, en el más remoto cantón, tiene capacidad y voluntad de ser médico, ingeniero o artista, que pueda llegar a serlo en plenitud de competencias.

Quisiéramos oír de los candidatos en competencia qué se proponen respecto de la autorrealización generalizada en el país. Si es que se lo plantean como objetivo más allá de la política como imagen del momento.