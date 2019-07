Hoy hace 450 años

Atardecer del Año del Señor, del 25 de julio de 1569, la columna española, que encabezaba el obispo de Guatemala, fray Bernardino de Villalpando, la cual había sido preparada con la ayuda del capitán general don Francisco Briseño, para ir a conocer el curato de San Salvador, había ordenado hacer un alto en el camino, en un fértil y exuberante valle, llamado por sus habitantes Sihuatehuacán, que en lengua náhuat significa "lugar de las sacerdotisas" y debido a que se percibía la llegada de una fuerte tormenta, el obispo ordenó que se levantara ahí el campamento.

Amanecer del 26 de julio, la lluvia ha cesado y la neblina comenzaba a disiparse, Villalpando acaba de ingerir sus alimentos, preparados por su asistente, una bella y preciosa sevillana, y que en ese momento se encuentra extasiado, al observar unas aves de policromo plumaje, y que emitían un particular sonido, eran sin duda torogoces, que de esta manera pareciera que le daban una alegre bienvenida; luego ordena que le trajesen a "Molinera", su mula baya Jerezana. Cuando este se disponía a montarla, uno de sus pajes le informa que existe un problema, ya que una de las imágenes que transportaban no la pueden mover ni 20 hombres, de inmediato fue a ver lo que sucedía y se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo, la imagen era la de Santa Ana, con la Santísima Virgen en advocación de niña, mandó a traer de inmediato su Santoral y al leerlo se dio cuenta de que era el día de Santa Ana, viendo con esto una señal divina, y ordenó de inmediato que no la movieran y que se levantara en ese lugar una ermita, bautizando ese lugar Santa Ana, ordenándole al encomendero don Antonio del Campo, que ejercía el control en ese poblado, dejándole a algunos soldados y a un sacerdote para que se encargara de cristianizar a sus pobladores y le ayudasen en sus menesteres.

En 1600, el capitán general de Guatemala don Alonso Criado y de Castilla ordena que varias familias españolas sean enviadas desde Guatemala a poblar Santa Ana y con esto promover su desarrollo y es cuando el oidor Palacios encontró que los aborígenes, al macerar cierta madera de color leonado, y echara agua, esta se convertía en un color azul, así nacía el añil, es así que el siglo XVI, y con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, comienza Santa Ana a adquirir importancia.

Ya para los siglos XVI y XVII, la pequeña ermita que había mandado a construir el obispo Villalpando se ha convertido en un hermoso templo, y ya existe una alcaldía, con un territorio extenso que va desde los alrededores del lago de Güija, pasando por la Sierra de Apaneca-Lamatepec, hasta el mar, y se construyen templos como el de San Pedro en Metapán, el de Santiago en Chalchuapa, el de Coatepeque y otros.

Para el siglo XVIII, Santa Ana ya tiene una gran importancia, tanto que para el 5 de noviembre de 1811, los santanecos no apoyan el movimiento de Matías Delgado, y son fieles a la Corona Española; por esa actitud, el rey de España les confiere el poder acuñar su propia moneda, la cual lleva en un lado la frase "Santa Ana la Grande", siendo este el primer título que le dan a nuestra querida ciudad, vendrán después muchos más, dados con amor y orgullo, por sus hijos, tal como el que le dio uno de los legendarios cuarenticuatro, don Santiago Caledonio, que el 2 de mayo de 1895 cuando el Congreso premió y honró con una medalla de oro a cada uno de la gesta gloriosa del 29 de abril de 1894, al recibir la distinción, dijo: "Esta medalla no la recibo yo, la recibo en nombre de la Ciudad Heroica de Santa Ana"; después vinieron los mil títulos: La del Gesto Magnífico, La Morena, La Ciudad Romántica, La Cuna de los Cuarenticuatro, La Ciudad Puerto del Alma, La Ciudad de Mujeres Bellas, La de Capital del Mundo, y la que este servidor le dio el 9 de febrero de 1994, cuando conjuntamente con el Pleno del Poder Legislativo en Sesión Solemne, con la presencia del presidente Alfredo Félix Cristiani Burkard; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gabriel Gutiérrez Castro; y de muchos santanecos que abarrotaron la "Casa del Pueblo" esa mañana, el título de "Santa Ana, Ciudad Heroica", yo esa madrugada, antes de salir para la capital, se me ocurrió un título más y fue el de "Santa Ana, 100 años Heroica, Corazón de mi Patria".