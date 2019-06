Hoy más que nunca hay que oír y atender lo que opina la ciudadanía para que el país y su proceso puedan salir adelante

La oportuna encuesta de LPG Datos sobre las percepciones de la ciudadanía en lo referente a este momento histórico nacional, que no es un simple relevo de Administraciones presidenciales sino el tránsito hacia otra forma de funcionamiento político institucional, nos pone de nuevo ante las percepciones y los mensajes de una ciudadanía que toma su rol cada vez con mayor conciencia y determinación. Y no se trata únicamente de juicios de valor sobre lo que ha pasado, política y partidariamente hablando en los 30 años anteriores: aquí en verdad hay un enfoque multidimensional, sobre los sujetos, las organizaciones, los procederes y las perspectivas. Y nadie queda fuera del deber de escuchar y de atender, en sus respectivas zonas de responsabilidad, que, por lo que se va viendo, ya no volverán a ser zonas de confort.

El juicio ciudadano sobre los dos partidos que venían sucediéndose en el liderazgo presidencial y legislativo desde el fin del conflicto bélico interno viene siendo conocido desde hace bastante tiempo, y lo primero que habría que decir al respecto es que ninguna de esas fuerzas, que se hallaban crecientemente cuestionadas por la opinión de la ciudadanía, puso atención a los mensajes, y así llegaron, con todas las previsiones en su contra, a la prueba del 3 de febrero. La moraleja es clarísima: negarse a escuchar es exponerse a salir trasquilado. Por eso entre las recomendaciones ciudadanas que recoge la encuesta de LPG Datos para el nuevo Presidente está la que dice: "Tomar en cuenta la opinión del pueblo".

Hay que ir siempre a lo sustancial, y eso se pone más de relieve cuando se trata de una gestión de gobierno, porque la suerte de toda una sociedad es la que está en juego. Y aquí es aleccionador lo que la gente considera lo mejor y lo peor del FMLN y de ARENA en sus respectivos desempeños. Lo mejor del FMLN: Paquetes escolares; lo peor: Inseguridad. Lo mejor de ARENA: Generaron empleos; lo peor: Que robaron al pueblo. Ambos partidos están hoy en fase de relevos cupulares, y ya no deberían caer en la riesgosísima tentación de seguirse viendo el ombligo en vez de ver hacia su entorno interno y nacional. Y es que el país y su sistema necesitan de partidos fuertes y confiables; y tal necesidad los abarca a todos, a los que ya estaban y a los que vienen.

Y en esta encuesta hay también recomendaciones ciudadanas para el Gobierno actual y su conductor, expuestas en orden: Cumplir promesas; Ser transparentes; No robar; Que trabajen para el pueblo; No cometer los mismos errores; Tomar en cuenta la opinión del pueblo; Que se porte bien; Que trabaje bien; Combatir corrupción. Todo un decálogo de conceptos y de encargos que habrá que cumplir para no merecer las reprimendas correspondientes. Y la primera recomendación para el FMLN y para ARENA es significativamente la misma: Renovar la cúpula/cambiar cúpula. Más claro no puede estar.

Lo que queda más en evidencia de todo este ejercicio tanto de decisión como de opinión es que nuestro país sigue moviendo su compromiso democratizador con energías que aportan a la confianza en que El Salvador es un país con gran capacidad de renovación, a pesar de que hay tantos obstáculos y limitaciones en el curso de ese complicadísimo esfuerzo.

Hay que apostarle a la buena marcha y a los resultados que traigan beneficios generalizados; y dicha apuesta tiene que ser un concurso de voluntades volcadas en los hechos.