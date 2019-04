Hoy más que nunca la verdadera gobernabilidad debe ser garantizada como factor básico de progreso nacional

Las condiciones en que se vienen moviendo las diversas realidades que imperan en nuestro país se vuelven cada vez más complejas y en muchos sentidos fuera de control. Esto es claramente producto de haber ido dando bandazos en el desempeño de la conducción pública, que desde luego va siempre vinculada a las distintas actividades privadas, ya que en definitiva el fenómeno nacional es un dinamismo en el que todo interactúa. Es por ello que al plantearse las tareas fundamentales por hacer desde este mismo instante una de las que surge de inmediato con especial empuje es la referente al replanteamiento de la gobernabilidad, no como un mero juego de fuerzas en el que se impone el que maniobra con más habilidad y desenfado sino como un compromiso responsable que tiene como mira la salvaguarda y la correspondiente promoción del bien común.

Aunque el concepto de fondo se mantiene en toda circunstancia, cada momento histórico tiene sus propias características identificativas de lo que debe ser el tratamiento de eso que en términos concretos llamamos gobernabilidad. Ésta parte de una actitud, que debe ser liderada por aquellos que ejercen la conducción del proceso en los respectivos tramos de la trayectoria institucional, definida en términos muy precisos por el calendario de los períodos presidenciales, sobre todo porque nuestro modelo de gestión institucional es eminentemente presidencialista, y así lo ha sido desde siempre; y luego dicha actitud tiene que derivar en un esquema de trabajo que sea capaz de enfocar y de tratar toda la problemática correspondiente en forma sustantiva y sustentada, sin dejar cabos sueltos ni mover piezas al azar.

La gobernabilidad, entonces, implica una base de sensatez y un componente de respeto que no son eludibles si se quiere emprender de veras la ruta por el rumbo correcto. Por malsana tradición se ha considerado que en este campo lo que hay que garantizar son apoyos coyunturales, específicamente en el área legislativa, para lograr que las iniciativas gubernamentales salgan adelante, sin importar su pertinencia y su viabilidad real, y para detener todo lo que no esté acorde con los intereses del gobierno de turno. Eso no es gobernabilidad en el exacto sentido del término, sino manejabilidad manipulada.

Ahora se va a emprender un período en el que el Gobierno que llega estará, al menos de aquí al 30 de abril de 2021, sin apoyos estructurales identificables de antemano en la Asamblea Legislativa, y por consiguiente puede iniciarse con un vacío sin precedentes. Esto no debe ser visto como algo superficial, sino que debería ser tratado con la máxima responsabilidad posible, y es al nuevo liderazgo al que le corresponde tomar cuanto antes las iniciativas para generar un cuadro de acuerdos conducentes a asegurar que la gestión institucional, en todas sus instancias y proyecciones, pueda salir de veras adelante.

En los próximos días tendrá que verse y constatarse cuáles serán los movimientos que darán la pauta en este delicado ámbito. Lo que se impone, para atender en serio las demandas del proceso nacional en la hora presente, es que todos los actores nacionales, comenzando por los políticos y los gubernamentales, entren en línea con lo que el país necesita y con lo que la población está demandando cada día con apremio más decidido.