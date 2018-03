Hoy que estamos viejos, compañera mía...

Lee también

Hoy que estamos viejos y que aún no tiemblan mis manos al tomar las tuyas nos hace mucha falta la risa y la bulla de los lindos nietos, la querida hija y el querido yerno que se han ido lejos...Hoy que estamos viejos pero nos alienta el Dios que adoramos y aunque nos duela la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía nos queremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de los que se han ido a tierras lejanas, pero gracias infinitas a Dios por nuestro querido hijo que está siempre cerca y que está pendiente de sus dos queridos viejos...Hoy que estamos viejos yo te he prometido, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de poesía. Andaremos juntos viejitos alegres, viejitos inquietos las cuatro estaciones de un mundo sin miedos y verás, mi vida, que miente el espejo y seremos siempre dos enamorados hasta que el Señor del cielo nos llame a su lado...!¡Que naciste en el mes del amor no es nada extraño, compañera mía, ¡83 febreros... 88 agostos... y 53 años juntos!6 de febrero de 2017, cumpleaños # 83 de mi compañera amada.