Huellas de ausencia

La fecha es una invitación para que los actores nacionales en cada país reflexionen sobre los avances y retos alrededor de la violencia contra la mujer y se renueven las acciones para su erradicación.

En 2018 en El Salvador, la Policía Nacional Civil informó que se cometieron 386 muertes violentas contra las mujeres, de los cuales 232 fueron tipificados como feminicidios (1); además 59 mujeres sobrevivieron a un intento de feminicidio o feminicidio agravado y 14 mujeres fueron inducidas o recibieron ayuda para cometer suicidio feminicida. 101 de las mujeres asesinadas (44 %) eran menores de 30 años, incluyendo 40 adolescentes entre 10 y 19 años. De las víctimas de suicidio feminicida por inducción o ayuda, 4 de cada 10 eran menores de 19 años.

El feminicidio es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por ser mujer. Este acto de violencia extrema se suscita en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia basada en género, y es la consecuencia de una historia de episodios y abusos físicos, psicológicos y emocionales, incluyendo violación, tortura, esclavitud sexual, abuso sexual infantil dentro o fuera de la familia.

A veces los términos de violencia contra la mujer o feminicidios los enmarcamos como aquella dirigida hacia la mujer adulta y circunscrita a la relación marital. No podríamos estar más equivocados. Las uniones tempranas, el matrimonio infantil, el abuso sexual, el tocamiento de menores y el embarazo adolescente en particular en menores de 15 años de edad son todas expresiones de violencia basada en género. En El Salvador entre los años 2015 y 2017 se han registrado 60 niñas y adolescentes embarazadas diarias, es decir 2.5 niñas y adolescentes experimentando la maternidad cada hora. Solamente en el año 2017 se interpusieron 4,376 denuncias de delitos relativos a la libertad sexual en niñas y adolescentes. 8 de cada 10 delitos de esta naturaleza son perpetrados por familiares o personas cercanas a las víctimas y casi 7 de cada 10 en los hogares y otros ambientes se suponen son de protección. No obstante, las cifras solo reflejan una parte del problema. Según el Mapa de Embarazos 2017 solo un 10 % de las denuncias tiene una sentencia condenatoria contra el agresor.

Hace unos días atrás leí la historia de una niña que después de haber sufrido abusos sexuales por su padrastro durante dos años, desde la edad de 12 años, decidió finalizar con su vida utilizando la cuerda con la cual solía jugar, hecho reconocido como suicidio feminicida.

El 25 de noviembre debería ser una oportunidad para consolidar los valores culturales inelásticos que la sociedad reclama alrededor de la impunidad en hechos relacionados con la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, una oportunidad para eliminar la supremacía misógina socialmente heredada, una oportunidad para revitalizar el compromiso en contra de la violencia de género y erradicar la violencia feminicida que deja "huellas de ausencia" en las familias salvadoreñas.

(1) Hechos de violencia contra las mujeres, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública San Salvador, El Salvador, 2019.