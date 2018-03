¿Humanizar la guerra? Come home everybody!

Lee también

Come home everybody...! Gringos, come home, rusos, cubanos, judíos, palestinos, mestizos, everybody come home. El mundo es la casa y la patria de todos, pero cada alma, cada mente y cada cuerpo es propiedad de cada uno... No pertenecemos a ningún imperio y ningún imperio puede sojuzgarnos. Cada hombre es el planeta de una inmensa galaxia y cada galaxia está inmersa en el alma del hombre.Come home everybody, pero Nein, Nyet y No a los que intentan usurpar los océanos, la bauxita, las estrellas y los ríos, la voluntad y el alma. Nein, alemán. Nyet, ruso. No, varios idiomas.