INFOD, calidad educativa y el desempleo docente

El pasado 22 de junio, en el marco del Día del Maestro, el presidente de la República, profesor Salvador S. Cerén, junto al ministro de Educación, Carlos Canjura, inauguraron el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). El INFOD, según la ley, tiene como objeto la formación inicial, permanente y posgrados de los docentes, la calidad educativa y la investigación educativa. Es decir, se busca que el INFOD sea la instancia que “regule” la formación docente.

Sin embargo, al analizar la ley de creación del Instituto surgen muchas interrogantes, la principal de ellas es: ¿era necesario crear un INFOD para “regular” la formación docente? La respuesta es que no era necesaria otra instancia y eso lo reconoce la misma ley del INFOD, ya que en su artículo 2 dice que el Instituto y las demás Instituciones de Educación Superior “deberán cumplir con la política, planes y programas que el Ministerio de Educación emita en materia de formación docente”, es decir, el INFOD no se constituye en una instancia reguladora de formación del magisterio ya que estará sujeta a lo que el MINED determine. Alguno podría decir, “era necesaria esta ley para regular a otras instancias”, algo que también es discutible ya que el MINED, a través del artículo 64 de la Ley de Educación Superior, ya tiene (y seguirá teniendo) la potestad exclusiva de regular los programas y las políticas de formación docente inicial y continua. Por lo tanto, crear un “INFOD” se vuelve innecesario.

Por otro lado, alguno puede decir que el INFOD no busca regular la formación docente sino ofrecer formación inicial; si esta es la justificación es mucho más preocupante la creación del INFOD, ya que reflejaría una descontextualización de la realidad magisterial; basta con ver el registro docente para darse cuenta de que actualmente ya hay más docentes desempleados que ejerciendo la profesión a tal punto que algunas universidades se han convertido en auténticas fábricas de desempleo, con la gravedad que muchos docentes tendrán que esperar más de diez años para ejercer o quizás nunca lo hagan. Es decir, dadas estas condiciones, es irrelevante invertir millones en la formación inicial de docentes, si antes no se resuelve la crisis de desempleabilidad que sufre el magisterio, pregunto: ¿Era necesario crear otra instancia que traiga más desempleo al magisterio? Invito a las autoridades del INFOD a verificar estos datos y tomar conciencia de su responsabilidad en no precarizar más el trabajo docente.

Por último, con respecto a la investigación educativa que pretende impulsarse desde el INFOD, esta podría ser una buena y urgente apuesta dado que el país no cuenta con una cultura e institucionalidad que haga investigación educativa que subsidie las políticas educativas del país; sin embargo ¿no se podría hacer esto desde Plan Maestro? El MINED tiene unidades y gerencias de investigación educativa que bien podrían utilizar la décima parte del presupuesto del INFOD (tiene 1.5 millones asignados para el año 2018) para la contratación de investigadores de distintas áreas de educación y para el financiamiento de sus proyectos.

Dadas estas razones, surgen dudas sobre la viabilidad de esta instancia, no obstante, esperemos ver cómo se dan los acontecimientos sobre el INFOD, por el bien de la formación y dignificación docente.