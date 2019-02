Ignorando asesorías y encuestas

Dos experiencias cambiaron mi visión poco informada sobre cómo se ganan y pierden las elecciones. La primera en 1990 en Managua en la concentración de cientos de miles de militantes y simpatizantes del Frente Sandinista en el cierre de la campaña presidencial, que no dejó duda alguna que Daniel Ortega se reelegiría con una amplia mayoría. El resultado fue Chamorro/UNO 54 %, Ortega/FSLN, 40 %. La segunda experiencia fue en 1993 cuando conocí el complejo trabajo de asesoría estratégica a un candidato presidencial. Ambas experiencias me llevaron a concluir que la inmensa mayoría de políticos y dirigentes partidarios no tienen idea de cómo se ganan elecciones... Si eso era cierto hace un cuarto de siglo, lo es aún más en este disruptivo cambio de época, con la masificación de las redes sociales, del celular y de la comunicación digital, en pleno recambio generacional y hartazgo de los partidos tradicionales a nivel mundial, liderado por El Salvador en Latinoamérica.

Una candidatura en una elección competitiva no tiene ninguna viabilidad sin asesoría estratégica, y esta solo puede partir de un sistemático análisis del contexto, de grupos focales y de una gran encuesta para el diseño de la estrategia por etapas. Luego se diseñan los mensajes para incidir en determinados segmentos del electorado, testeando antes su impacto. Los mensajes y spots diseñados para objetivos diferenciados en TV, redes sociales y celulares tienen un impacto mucho mayor que las movilizaciones y mítines de campaña, con mayor capacidad de autoengaño si además de nutridas están cargadas de emociones... Sin asesoría estratégica y encuestas periódicas especializadas, las campañas y sus candidatos caminan en plena obscuridad aunque sientan que avanzan en plena luz del día...

El candidato del FMLN que venía de la debacle electoral de las elecciones legislativas y municipales de marzo, que arrancó su campaña tarde y con mucha desventaja, no dispuso de asesoría alguna, con la esperanza final que con concentraciones cada vez más nutridas estaban en plena "remontada". ARENA sí tuvo a uno de los más connotados asesores internacionales, pero, probablemente, sin el perfil que requería una campaña tan diferente como la recién pasada. Él diseñó y conoció sus propias encuestas internas formuladas para fines de estrategia, que creemos compartía con el candidato presidencial, sus principales financistas y el presidente de ARENA.

En la campaña de ARENA decían que ya estaban por alcanzar a Nayib, luego que había un empate, luego que ya estaban arriba y que la distancia se ampliaba, luego que ganarían en primera vuelta, luego que si no ganaban en primera vuelta mandando a Nayib al tercer lugar, lo harían en segunda vuelta derrotando al Frente, asumiendo sin problema que ARENA captaría más votos de Nayib que el FMLN... Lo que observamos fue un proceso perfecto de desinformación y análisis distorsionado del primer círculo, primero, y de los subsiguientes para abajo, después. Mientras Nayib, siendo más joven, que sus adversarios en pleno cambio generacional, sacaba amplio provecho de su victimización y lanzaba atractivos mensajes cortos y lapidarios en las redes sociales, llegaba a la elección con 7 años de asesoría estratégica, encuestas especializadas y campaña electoral continua (El Faro, "Nayib Bukele compartió asesores con la oposición venezolana y el PRI de Meade", 11.2.2019).

Varias encuestadoras de larga tradición técnica, independencia y objetividad, volvieron a hacer bien su trabajo. Por haberse equivocado excepcionalmente en alguna elección pasada, recibieron las críticas de varios interesados en cuestionarlas y rechazarlas. Las tres encuestadoras que previeron la victoria de GANA en primera vuelta y que se acercaron más al resultado final fueron LPG Datos con una diferencia de 1.6 puntos, CIOPS-UTEC de 2.3 puntos, y la de la UFG de 2.9 puntos.

En la presentación de la última encuesta de la CIOPS-UTEC el 16 de enero en el programa 8 en Punto del canal 33 de TV, el rector de la UTEC, Nelson Zárate, y el director ejecutivo del CIOPS, Francisco Zepeda, proyectaron los votos que obtendría GANA en primera vuelta con una participación electoral menor del 55 % del electorado: 1,487,992 muy cercano al dato oficial de 1,434,856. Por muchas razones esos candidatos y partidos perdieron, pero también por ignorar asesorías y encuestas.