Igualitos en todo

Un filósofo danés dijo: “La vida sólo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia delante”. Hace 10 meses, no me hubiera imaginado que sería el fundador de la Fundación Latinoamericana para la Promoción y Protección de los Derechos de la Población LGBTI- Fundación Igualitos, con cédula jurídica costarricense 3-006-746430.

La fundación surge de la idea de que en un Estado constitucional de Derecho todas las personas son iguales, independientemente de la raza, sexo, religión o su orientación sexual. Es por ello que se propone que las instituciones civiles que ofrece un Estado democrático deben ser accesibles a todas las personas. Esto, en aplicación de los principios jurídicos que regulan los derechos humanos en las democracias: respeto a las minorías, progresión de los derechos, promoción de la pluralidad, laicidad del Estado, así como la igualdad de dignidad de todas las personas.

La discriminación que grupos minoritarios no representados sufren es real y afecta a miles de hombres y mujeres en el país. Esta discriminación no distingue condición social, edad ni profesión. Afecta diferentes áreas de la vida (social, familiar, laboral) y ha llegado al extremo de cobrar la vida de muchas personas inocentes, cuyo único delito ha sido ser diferentes. En El Salvador, muchas de personas LGBT mueren todos los años a raíz de la intolerancia a la diversidad sexual.

La ley es un estándar objetivo de acciones que se consideran aceptables o inaceptables en una sociedad. Cambiar la ley, al punto de incluir en lugar de excluir, es un paso gigante para promover la inclusión de grupos que han sido históricamente marginados en el país. La historia ha demostrado que las personas tienden a aceptar lo legal y rechazar lo ilegal.

El concepto de familia tiene en su esencia un núcleo importante y fuerte, que es el motor de toda actuación (o debería serlo): EL AMOR. El amor es una fuerza que incluye, no que excluye. Es una fuerza que tolera, no que impone. Es una fuerza que acerca, no que aleja. Cuando el amor está presente sobran las reglas. Todos somos iguales. Todos tenemos virtudes. Todos tenemos defectos y todos tenemos los mismos derechos.

En el marco del aniversario de la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, aún en espera de admisión, es que me complace anunciar que los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre se estará llevando a cabo el primer congreso de matrimonio civil entre personas del mismo sexo en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica. El evento contará con más de 20 expositores representando a 10 países, incluyendo a Evan Wolfson, el padre del matrimonio igualitario en EUA, cuenta con el apoyo de ONU, Embajadas de EUA, Suiza, Holanda, Canadá y Gobierno de Costa Rica. Toda la información está en: http://fundacionigualitos.org/congreso-1. Finalmente, cierro indicando que es normal tener miedo ante este tipo de “amenazas”, pero los invito a reflexionar que el hecho que alguien más tenga el mismo derecho no significa que usted perderá los suyos. Igualdad no es dar privilegios, es reconocer la dignidad en la diversidad.