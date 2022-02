Impacto diferenciado del covid-19 y políticas económicas afirmativas para las MYPE

Hace unos meses, una amiga me pidió que le ayudara con una investigación incluida como parte de un proyecto para emprendedoras que estaba ejecutando a través del Sistema de Integración Centroamericana (SICA); durante la investigación validamos diversos trabajos previos que señalan que, debido a las condiciones culturales de desigualdad imperantes en Latinoamérica, particularmente en términos de género, las mujeres enfrentan dificultades para ejercer derechos y aprovechar oportunidades; muchas no pueden disfrutar de una autonomía económica parecida a la que aspiran los hombres (por razones de segregación horizontal y vertical) y son relegadas, prácticamente, a desarrollar actividades de baja productividad a pequeña escala. Muchas se vuelven microempresarias por necesidad y no frente al surgimiento de oportunidades y son realizadas dentro del sector informal con modalidades presenciales, poco susceptibles de efectuarse mediante teletrabajo.

Por ello, las medidas de distanciamiento adoptadas, en todo el mundo, durante la pandemia del covid-19 que amenazaba con hacer colapsar los sistemas de salud pública, las afectó especialmente, porque desempeñaban actividades de comercio y de servicios, como dependientes de restaurantes, hoteles y servicios personales; no hay que perder de vista que en dichas actividades utilizan intensivamente mano de obra femenina.

Considerando además, que con el confinamiento generalizado, a nivel mundial, se dejó de asistir a clases presenciales, se cerraron lugares de gran congestionamiento humano, se redujeron los horarios de atención al público y se limitó el número de trabajadores por establecimiento para reducir su exposición a la enfermedad; los ingresos de algunos sectores se vieron muy afectados; en esta situación se encontraban las MYPE lideradas por mujeres.

Ahora sabemos que ante esta realidad, fueron necesarias medidas de mitigación y alivio económico; focalizadas unas y generalizadas otras; las cuales difirieron en número y modalidades entre países, pero todas abarcaron subsidios para los más vulnerables, suspensión temporal de pagos de servicios básicos, relajamiento de pago de impuestos, etcétera.

Teniendo presente lo anterior, las medidas de recuperación deberían reconocer que la crisis ha afectado de manera diferenciada a las actividades productivas, por sector, tamaño de las empresas y género; en consonancia con ello, al diseñar políticas de recuperación debería contemplarse algún tipo de sesgo afirmativo para superar las desigualdades estructurales que limitan el ejercicio igualitario de derechos y el aprovechamiento de oportunidades de las mujeres.

No está de más recordar que, en América Latina, el 99 % de las empresas son MIPYMES, muchas de ellas de baja productividad, dominadas por mujeres y algunas de ellas también administradas por empresarias.

Además perciben salarios bajos y realizan una segunda jornada de trabajo en sus hogares pero no remunerada (trabajo invisible) y están a cargo, también, de los servicios de cuidado, casi exclusivamente (de niños, ancianos y enfermos), limitándoles el tiempo disponible para actividades remuneradas.

El covid-19 vino a agravar la vulnerabilidad económica de una parte importante de la población; por lo tanto, dicha realidad debería tomarse en cuenta durante la fase de recuperación, pasando por la atención a las necesidades de salud; el alivio y mitigación de la crisis para la población más vulnerable y la protección del trabajo. En esa línea de ideas, las políticas de apoyo para las MYPE y los negocios gestionados por mujeres no deberían tener un carácter asistencialista, sino que valdría la pena diseñarlas para potenciar su autonomía económica, pensando en la importancia que tienen las MYPE para la generación de empleo y el crecimiento económico del país.

Sería interesante, entonces, concebir políticas afirmativas que, reconociendo las desigualdades naturales entre hombres y mujeres, se orienten a romper la segregación vertical y horizontal que las afecta.