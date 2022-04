Importancia de la libertad de expresión e información para una persona libre

En la jurisprudencia constitucional se habla de derechos explícitos cuando su enunciado formal en la Constitución se produce de manera expresa, como ocurre con los derechos enumerados en el art. 2 de la Constitución salvadoreña: "Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen...".

Ahora bien, existen disposiciones constitucionales en las cuales el enunciado formal de la norma no contempla expresamente el derecho, pero sí se puede desprender del contexto axiológico de la Constitución. De esta manera se alude entonces a los derechos fundamentales implícitos.

Así ha ocurrido con la libertad de información y el derecho de acceso a la información pública que se han adscrito por vía de interpretación a la disposición que contempla la libertad de expresión, es decir, del art. 6 inc. 1º de la Constitución: "Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no está sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan".

Tal como se afirmara en la sentencia de Inconstitucionalidad 91-2007, el fin inmediato buscado por la Constitución al garantizar las libertades de expresión e información es generar una opinión pública libre en la que se discutan -tan intensamente como sea posible- los aspectos relativos a la conducción de la cosa pública que los ciudadanos apoyan o proponen modificar.

Ambos derechos son manifestaciones de los valores que fundamentan los derechos del individuo: libertad, igualdad y, especialmente, dignidad, y por ello, lo expresado merece protección, incluso, cuando a primera vista no se pueda calificar como de incidencia política (por ejemplo, ciertas creaciones artísticas), o lo informado no se refiera a la cosa pública. Privar al individuo del derecho de comunicarse libremente sería una limitación incongruente con su reconocimiento como miembro racional de la comunidad humana, pues le condena al aislamiento y al empobrecimiento intelectual y moral por la ausencia de debate y el flujo de las ideas (Inconstitucionalidad 3-2008).

Con esta breve reseña de los derechos a la libertad de expresión, información y acceso a la información pública queremos resaltar la importancia de este tema para cualquier ser humano libre. Y con ello, rechazar enfáticamente la estigmatización a periodistas, comunicadores, antropólogos y académicos que en los últimos tiempos se realiza a diario. A punta de tergiversaciones de información se pretende satanizar la labor informativa que muchas personas realizan.

Como Centro de Estudios Jurídicos exhortamos al presidente de la República y a sus funcionarios a mantener vigentes los principios de una República libre y democrática, la cual respeta los derechos de las minorías. Y a abstenerse de criminalizar la labor periodística por el hecho que no agrada a sus intereses. Podrán silenciar por un tiempo, pero la verdad siempre encuentra la forma de prevalecer.