Imposible no hablar del innombrable de Managua

Efectivamente este fulano, de quien mucho conozco y conocemos, reinó en El Salvador antes que el actual presidente, pero con su mismo signo político; tanto que fue el secretario general de su partido quien públicamente expresó que le había sugerido huir de la justicia y que había hablado con el dictador Ortega para que le asilara en aquella tierra. Desde ahí y con su computadora, ha jugado a insultar a todo el mundo, como el cobarde que es, sin dar la cara, creyéndose a suficiente distancia como para no ser atrapado por los muchos a los que ha dañado; pero equivocándose, porque el brazo largo de la ley habría de alcanzarlo más temprano que tarde; y cuando el opresivo régimen del tirano Ortega caiga, la difusión roja de Interpol hará su efecto.

Mientras tanto, ¿qué fue del periodista que un día llegó a la presidencia prometiendo cambiar la política y convertirla al servicio de la gente?; ¿dónde quedó la “meritocracia” que juró en su discurso de toma de posesión? A mí, la vida privada de las personas me parece importante respetarla y por tanto (a menos que las circunstancias me obligaran) nunca la comento; pero el robo sí; y que un expresidente haya triangulado dineros públicos a través del Banco Hipotecario y otros muchos exfuncionarios hayan sido involucrados, no en “saquitos” sino en ¡bolsas de basura!, me resulta increíble. ¿Se dan cuenta del tamaño y número de bolsas llenas de billetes de cien dólares, para contener la morbosa cantidad de un tercio de BILLÓN de dólares?; más de trescientos cincuenta millones fueron hurtados por quien había jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República; por quien presidiendo el Órgano Ejecutivo debía representar a la nación, para velar por su seguridad, combatir la violencia y las maras y hacerla más próspera, protegiéndola de la corrupción y del saqueo de los malos funcionarios; pero al final, todo parece demostrar que hizo exactamente lo contrario.

Para nosotros, los ciudadanos comunes, los que nos solidarizamos con el dolor de nuestros vecinos, los que tememos por el futuro de nuestros hijos y lloramos por nuestros muertos en un país que amamos, pero que vemos destruido por la violencia y la inseguridad; nos resulta ofensivo un personaje como ese, que habiendo sido llamado por el destino para convertirse en estadista, pasará a la historia como el peor ladrón, si lo que la Fiscalía ha dicho logra comprobarse.

Y así concluyo, sin referirme al nombre de quien no merece ser mencionado, sino por lo que aparentemente es, un verdadero sinvergüenza. Ojalá, señor fiscal, que no tiemble la mano, para continuar con el combate real de la corrupción, porque faltan varios en el tintero, desde ministros hasta exfuncionarios, hoy convertidos en embajadores o buscando desesperadamente un fuero protector. Desconfíe de los políticos disfrazados de policía, que “soplan” a los implicados para que huyan de las capturas y sobre todo, recuerde que la justicia es ciega pero ante todo recta; y que ¡jamás se dobla ante los intereses del Poder!