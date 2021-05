¿Imposición? ¿Respeto? La supuesta "ideología de género"

Existe una notable confusión entre lo que grupos conservadores han denominado como la "ideología de género". Esa frase atrápalo todo que simboliza el "coco" societario que falsamente se le atribuye la "destrucción de la familia", incluso, de la humanidad misma. Este Frankenstein, el "reggaetón conservador" (Siverino Bavio, 2018), es una masa en que se funden al menos estos temas: (i) derechos sexuales reproductivos de la mujer, es decir, darle poder a una mujer de decidir sobre su cuerpo. No hay duda de que una mujer con poder es algo que a las sociedades machistas les da miedo; (ii) matrimonio civil entre personas del mismo género (o sea no religioso, sin que intervenga pastor o sacerdote. Lo repito, es civil, pero de una manera impresionante se cierra toda discusión con la frase "es que la Biblia dice..."); (iii) la posibilidad de que existan personas que no se sientan identificadas con uno de los dos géneros dominantes (masculino y femenino), es decir, el no binarismo. Lo que en esencia es hablar de la identidad de una persona. Es parte de la dignidad humana tener un derecho a la identidad, y que todo mundo le respete.

Aclaro, respetar a alguien más no es imponer, y es ahí donde se originan las confusiones. Respetar significa que dejaremos a alguien más tomar sus propias decisiones, y que esas decisiones que alguien –en su esfera privada e individual– tome no me vengan a imponer a mí obligación, más allá de las aceptables socialmente.

A nadie se le obligará casarse civilmente con alguien de su mismo género si existen normas jurídicas para que parejas homosexuales de adultos puedan regular sus relaciones de pareja; ¿de qué forma que dos mujeres se casen civilmente imposibilita a un coito entre parejas de género diferente? ¿Alguien se puede imaginar una pareja heterosexual que deje de celebrar una romántica cita en honor de su aniversario de bodas porque llega a ellos una noticia que sus vecinos homosexuales se casaron civilmente?

De igual forma, a nadie se le obligará a practicarse un aborto si no quiere continuar un embarazo por X o Z razón. Sería imposición si alguien que sí quiere tener el fruto de su embarazo le obliguen a interrumpir ese proceso de vida. Si alguien pide que en lugar de llamarle Antonio le digan Tony, o a Karla le digan Karlita, de ninguna forma le imponen algo sociedad algo, sino que indica las señales con las cuales se sienten cómodas y se identifican. Es el ejercicio del derecho a la identidad, desde su vertiente de elegir un nombre con el cual se sienta feliz. Así, aunque tocando temas más complejos, vemos que es una realidad que hay personas que no se sienten identificadas con los roles masculino o femenino (que impone la herencia Victoriana que evidencia la rigidez societaria), y estas tienen derecho a que se respete su identidad con un marco jurídico apropiado, como, por ejemplo, las personas trans tienen derecho a una ley de identidad de género.

Más que una ideología es un llamado a la empatía, pues tiene más con el inyectar una postura de respeto a las diferencias que existen en el mundo. Promoviendo la aceptación de lo diferente, cultivamos un ambiente de fluidez para el alma, que resulta un espacio a uno que se base en la represión. Recordemos que el cuerpo no sabe mentir. Vive y deja vivir.