Incapacidad y decisiones políticas: muertes

Ha sido señalado hasta el hartazgo, la conducta autoritaria, irrespetuosa de las leyes así como irrespeto a todas las instituciones a que la Constitución lo somete. Pero hoy no tocaré ese tema, hay uno mucho más sensible

El tema es el pésimo manejo de la Pandemia y lo que algunos creen son actuaciones de lesa humanidad en el manejo de la misma. En los últimos tres meses, la notoria incapacidad para manejarla, el accionar del gobierno y liderar al resto del estado, ha causado muchísimas muertes que se pudieron evitar y peor aún, muchas causadas por el manejo de temas de salud con criterio de réditos políticos, poner al frente del manejo a soldados y policías en primera línea, no a personal de salud calificado fuera del Goes y malas decisiones operativas, algunas por incapacidad, otras por malentendidos cálculos electorales. Eso no tiene perdón de Dios.

Algunos de los errores más graves, el presidente utilizó como arma para controlar a la población el miedo y la represión en lugar de un liderazgo sensato que diera calma y empoderara al ciudadano, educación sobre el comportamiento ante el virus, un liderazgo sereno, esperanzador y acudiendo a primera línea en territorio, como lo hicieron los presidentes, primeros ministros y alcaldes en el mundo. Pero por miedo o defectos de personalidad, se escondió y se dedicó a enviar tuits amedrentando, insultando a todo el que no estuviera de acuerdo con el y culpar a todos del fracaso o posible fracaso y a montar cadenas nacionales del terror, como les llaman en las redes, montadas mediáticamente, sin sustancia, muchos insultos y descalificaciones y auto ensalzamiento. Manejo Comunicacional fatal que solamente sus fanáticos aprueban (Así fue con Hitler).

En el manejo de la realidad, no el mediático, inició reaccionando pronto a cierre de fronteras y confinamiento, ganó reconocimiento, pero se quedó estancado, mundialmente se demostró que los encierros sirven para dar tiempo a las autoridades de prepararse a enfrentar la crisis, reforzar el sistema de salud con expertos, epidemiólogos y médicos especialistas, tratar de aislar y ubicar en sus viviendas a contagiados y sospechosos para contener en ese espacio el virus, como han hecho un par de alcaldes exitosamente en el país y otros funcionarios en el mundo.

Al mismo tiempo durante el encierro, aumentar la baja capacidad hospitalaria para atender los casos que se presentarían para cubrir las deficiencias de sistemas de salud deficientes, impreparados para la emergencia, construir rápidamente hospitales transitorios de emergencia, que pusieran en días camas y equipo habilitado para atender a los pacientes que llegarían y salvar vidas. La personalidad y prioridades de los humanos determinan sus acciones. En este caso el ego desproporcionado y las fantasías de grandeza que vive el presidente, ( muchos señalan los malos manejo de fondos también) lo llevaron a anunciar la construcción del "hospital más grande de Latinoamérica" en vez de habilitar camas rápidamente en los existentes y construir como en Barcelona y Costa Rica, hospitales transitorios de bajo costo a disposición inmediata. A la fecha hay solo un gran agujero de millones de dólares y un simulacro de hospital de 40 camas prestadas de otros hospitales. Falso.

Dos casos que hieren profundo, el manejo de los ancianos en el Zaldívar, en que publicación de YSUCA con fuente interna, dice los mandaron a guardar para que murieran allí y no en un hospital. Caso para la Fiscalía y los Organismos de Derechos Humanos.

Igual o mas duele la muerte de los héroes de primera fila, enfermeras, médicos, policías y soldados a quienes no se les dio el equipo de protección necesario e inmolaron sus vidas sirviendo con fervor. No hay derecho.