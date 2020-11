inconclusos

Cualquiera de los participantes en la primera consulta para optar a la Corporación Cuenta Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) puede sorprenderse al saber que, por cuarta vez consecutiva, el indicador de control de corrupción está en rojo y que, a pesar de estar en rojo, no hubo consecuencia alguna.

La MCC se promovió como una cooperación no tradicional. No tradicional porque para concursar se definieron exigencias que cualquier país interesado debía cumplir y documentar. No tradicional porque para mantener la colaboración se definieron indicadores de país a evaluar anualmente. No tradicional porque el país beneficiario se obligó a tener en negro la mitad de los indicadores más uno. No tradicional porque la continuidad de la cooperación dependía de las medidas a implementar para mejorarlos. No tradicional porque cualquier indicador podría resultar en rojo, menos el del control de la corrupción. Si esto sucedía, la colaboración se cancelaba inmediatamente. Ese fue el planteamiento de 2006 y así se explicó a lo largo y ancho del país.

Son 20 indicadores los que monitorean con información producida por reconocidas instituciones internacionales. El control de la corrupción está en el tercer grupo de indicadores llamado "Gobernar con Justicia". Aquí se incluyen los derechos políticos, los derechos civiles, la libertad de información, el Estado de derecho, la efectividad gubernamental y el control de la corrupción. Este año se falló en el Estado de derecho y otra vez, en el control de la corrupción. Y hay suficientes señales que la libertad de información también está en rojo.

El planteamiento de la MCC inspiraba a reconocerle como una fuente para una voluntaria dinamización, innovación y fortalecimiento a la democracia; como recurso para mejorar la efectividad del Estado de derecho. Con el primer compacto (2007-2011) se construyó obra física para integrar la zona norte del país a las oportunidades de desarrollo, se apoyó con acceso a crédito a productores de la zona norte y se ampliaron las oportunidades educativas. Con fondos de la MCC se hizo lo que se acordó. Terminado el convenio, la zona norte se volvió a olvidar. ¿Se cumplieron los compromisos gubernamentales para la sostenibilidad?

Antes de cerrar el primer compacto, el país inició gestiones y logró un segundo compacto. Sin el enfoque territorial del primero, se concentró en (1) clima de inversión con mejoras regulatorias, la promoción de asocios público-privados innovadores (institucionalidad, asocio en el aeropuerto internacional y parque eólico en Metapán) y apuestas por inversiones; (2) capital humano mediante inversiones en la calidad de la educación (formación docente, bases de datos y sistemas informáticos, una comisión de evaluación curricular, comités para la administración escolar y política de género), y en la reforma al sistema de formación y capacitación técnica vocacional; y (3) infraestructura logística invirtiendo en la ampliación de alrededor de 30 kilómetros en la Litoral y en el cruce fronterizo de El Amatillo.

El gobierno cambió, la Secretaría Técnica de la Presidencia se desmontó, cambiaron las prioridades y muchos de los proyectos referentes se suprimieron. El tiempo del segundo compacto finaliza. La MCC-El Salvador es independiente y carece de control de parte del gobierno. No podrá ejecutar ni un solo centavo después de vencido el plazo y hay proyectos inconclusos. Estamos en rojo en el control de la corrupción y otros indicadores. Otra vez se corre el riesgo de que los proyectos, terminados o no, queden en el olvido. Lástima por la MCC y por nosotros.