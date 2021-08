La Asamblea Constituyente de 1950 presidida por el notable jurisconsulto Dr. Reynaldo Galindo Pohl, de quien tuvo la suerte mi promoción de tenerlo como nuestro maestro en Filosofía General y en Filosofía del Derecho, acertó al integrar al ordenamiento jurídico el proceso de inconstitucionalidad de las leyes, denominado también como control constitucional de normas. Además con buen tino concedió legitimación activa o sea poder para presentar la demanda a cualquier ciudadano salvadoreño, no como en otros países que únicamente pueden hacerlo un número alto de congresistas, el jefe de gobierno, mil o más ciudadanos.

La Constitución mencionada necesitaba como condición para su plena vigencia, entre otras, el desarrollo legal de sus preceptos. El proceso de inconstitucionalidad como recién creado no lo tenía. Los otros procesos constitucionales, el de hábeas corpus y de amparo por venir del siglo XIX sí, establecidos en la Ley de Amparo y el Código de Instrucción Criminal. ¿Cómo acudir entonces ante un tribunal que todavía no tenía un procedimiento establecido para tramitarlo? ¿Esperar hasta que el legislador se impusiese de esa necesidad? ¿Años y años aguardando? Se legisló al respecto hasta el 14 de enero de 1960.

El señor Adrián Amaya, de oficio barbero (¡qué bueno! "cualquier ciudadano"), no se detuvo por esa ausencia de ley y presentó una demanda contra el decreto en el cual los diputados de la Asamblea Constituyente se instalaban como Asamblea Legislativa. La CSJ era por Constitución el tribunal a conocer en esos casos, pues la Sala de lo Constitucional fue creada hasta 1983. Esa Corte pudo haberse librado fácilmente de ese primer caso, no admitiéndolo por falta de regulación y hubieran actuado conforme el pensamiento vigente en aquella época: no hay ley, no se puede. La Constitución era nada más una invitación a legislar.

La Sala de lo Constitucional –ya con un pensamiento moderno– ha sostenido en su jurisprudencia que la Constitución es de aplicación directa, que tiene por sí fuerza normativa, y puede cuando las circunstancias lo permiten, operar sin desarrollo ulterior de ley, para garantizar los derechos constitucionales. La Corte de 1951 sin ley que regulara el caso, admitió la demanda, aceptó la intervención del fiscal general de la República quien solicitó ser tenido por parte y sentenció. He aquí un buen ejemplo de unos jueces que con buen juicio tuvieron un pensamiento de avanzada.

Se evidencia también que resolvieron adelantándose en el tiempo cuando en su sentencia expresan: "es inexacto que toda Constitución es un cuerpo legal único, formado por un solo decreto del Poder Constituyente, porque hay otras leyes constitucionales, así sucede con los decretos 9, 10 y 11 de la Constituyente de 1950 y la Ley Transitoria para la Aplicación del Régimen Constitucional". Debe tomarse en cuenta que en el Derecho Constitucional moderno se trata del Bloque de Constitucionalidad que son normas que sin estar en la Constitución se utilizan como parámetro para enjuiciar la constitucionalidad de las leyes. La noción del Bloque Constitucional apareció en Francia en 1971 abarcando la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y el preámbulo de la Constitución derogada de 1946, además de la propia Constitución de 1958. Se acude al bloque ya ahora, con sus propias peculiaridades en España, Italia, Panamá, etcétera. En El Salvador se hizo mucho antes.

Mi simpatía para esos magistrados que en 1951 tuvieron una concepción superior a la de su época en los temas constitucionales.