La Sala de lo Constitucional resolvió que se violaba la Constitución al omitir decretarse una ley que regulara lo concerniente a la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas, ordenando se emitiera a más tardar el 31 de mayo de 2018. Esa ley comenzaría a ser efectiva en este año, pero debido a la pandemia del covid-19 se postergó su vigencia. También la mencionada Sala declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos decretada en 2013, por no haberse regulado sobre la democracia interna en los partidos, ordenando a la Asamblea Legislativa que lo hiciera.

Lo anterior lo menciono porque pueden existir vulneraciones a la Constitución tanto por acciones como por omisiones. Originalmente los procesos de inconstitucionalidad solo lo eran por actos positivos, no se podía presentar una demanda por una ley que no se había decretado, porque era inconcebible derogar una ley inexistente. Pero como todo cambia, nada permanece estático, ya se aceptan demandas ante la inactividad gubernamental, pese a la existencia de un mandato constitucional para actuar. El control constitucional se amplía para que no quede nada fuera de ese control.

La doctrina se refiere a la inconstitucionalidad por omisión absoluta y por omisión relativa. La primera es cuando existe una abstención total para hacer lo que la Constitución ordena; la segunda es cuando sí se da una acción, pero incompleta o sea se cumple parcialmente. Ejemplo de inconstitucionalidad absoluta lo tenemos en lo citado de las salas cunas y también en lo referente a la prestación económica que debe entregarse a los trabajadores que renuncian a su empleo, que la Sala ordenó se legislara y ya se hizo. Ejemplo de inconstitucionalidad relativa está en lo dicho de la democracia interna de los partidos y otra en la omisión en el Código Electoral sobre la prohibición del transfuguismo de los miembros de los concejos municipales.

La primera demanda por este tipo de inconstitucionalidad en El Salvador la presentó el abogado Rafael Antonio Morán en enero de 1995 por omisión en el Código de Familia. Recuerdo las discusiones amigables que tuvimos en la Sala sobre la admisibilidad de esa demanda debido a lo novedoso de ella. Finalmente prevaleció el criterio de ser admitida a trámite. Luego existió un proyecto para sobreseer, en lo cual también después de largos debates se desechó llegándose a sentencia definitiva, la cual aunque fue adversa al peticionario, porque carecía de fundamento constitucional su petición, es importante porque se admitía ya en El Salvador por vía jurisprudencial ese tipo de demandas.

¿A esta fecha pueden existir mandatos constitucionales no cumplidos que ameritan demandas de inconstitucionalidad? Recientemente el Dr. René Hernández Valiente presentó una demanda sosteniendo que no existe un plan general de Gobierno, el cual debe existir de conformidad al art. 157 n.º 2 de la Constitución. Se puede citar otra omisión absoluta, la que se deriva del art. 200 porque en cada departamento debe haber un gobernador nombrado por el Órgano Ejecutivo. Al no haberse nombrado, se da una inconstitucionalidad por omisión absoluta. Hay más, la del art. 70, que "el Estado tomará a su cargo a los indigentes que por su edad o incapacidad física o mental sean inhábiles para el trabajo". Lo ordenado no se cumple, pues los vemos en calles pidiendo limosnas o durmiendo en los portales. Inconstitucionalidad manifiesta.