Indignación mundial

El mundo entero debe unirse y reclamarle a China por ser el causante de tanta muerte, de tanto horror, de tanta crisis. De los laboratorios de Wuhan salió el coronavirus que tanto daño le ha causado a la humanidad. Si fue por error involuntario o premeditado, las consecuencias no cambian. Los errores se pagan. Razón tiene la canciller alemana Ángela Merkel de sentirse indignada y pasarle una factura a China de 130 mil millones de libras en concepto de daños infligidos a esa nación por el coronavirus. Alemania ha seguido a Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos al dirigir su ira por esta pandemia que se originó en China. El presidente Donald Trump, el sábado pasado, advirtió que China debe enfrentar consecuencias si fuera "conscientemente responsable" de desatar la pandemia de coronavirus. El presidente Trump dijo a los periodistas: "Podría haberse detenido en China antes de que comenzara y no fue así y todo el mundo está sufriendo por eso".

Hay hechos irrefutables que no se pueden negar respecto al coronavirus:

1. El coronavirus salió de los laboratorios de virus de Wuhan, China.

2. Se ha extendido a países sumamente lejos de Wuhan pero casi nada a las ciudades aledañas de su propio país. El mundo entero está contagiado.

3. Aparentemente la pandemia está controlada en China y hasta tienen enfermeras robots para evitar contagios. Como que no estaban preparados ¿verdad?

4. ¿Por qué apresaron al doctor chino que quiso alertar al mundo de este terrible virus? ¿Por qué desaparecieron a los otros 26 médicos chinos que estaban involucrados en este laboratorio de Wuhan? No fueron transparentes. ¿No querían que el mundo supiera lo que se estaba tramando? Esta información ha sido divulgada aunque no confirmada.

5. Llama la atención que el presidente Donald Trump le quite a la OMS, Organización Mundial de la Salud, la contribución monetaria anual acusándolos de estar cooperando con China al no informarle al mundo sobre el coronavirus, a pesar de tener conocimiento de ello meses antes de que esta pandemia se propalara en el mundo. Es más, no le dieron la importancia debida y por eso muchos países no tomaron las medidas adecuadas, con consecuencias nefastas.

6. El mundo hoy está de rodillas, la bolsa de valores se desplomó, lo que permitió a China hacerse de muchas empresas importantes a precios muy bajos. El petróleo también se vino abajo. ¿A quién ha favorecido esta pandemia?

7. Está muriendo y va a morir mucha gente, más que en todas las guerras pasadas. Me suena como una tercera guerra mundial con armas biológicas. Si fuese así sería un golazo contra el mundo libre, democrático. Ganar la guerra y sentar el nuevo orden de dominio mundial sin disparar un solo tiro.

8. En estos momentos no hay un país capaz de librar una guerra convencional. Todos, con excepciones, están tratando de controlar el covid-19 y conscientes del impacto económico que se avecina como consecuencia de parar el engranaje productivo, debido a las cuarentenas.

No sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Solo el tiempo me dará la razón o me condenará por mis desaciertos. Yo quisiera pensar que la presencia de este virus fue fortuita, pero mi inteligencia me dice que no debo ser ingenuo. Hay que analizar los hechos y ver a quién le conviene esta pandemia. Como dijo Shakespeare: "There is more than meets the eye". Se traduce: "Hay más de lo que ve el ojo".

Que Dios los bendiga en unión de sus dignas familias.