Inflación cambió la política económica y expectativas

La inflación que se ha desatado en Estados Unidos, El Salvador y en el mundo entero está cambiando la política económica de todos los países y las expectativas han cambiado diametralmente en los últimos dos meses. La Reserva Federal de Estados Unidos había sostenido hasta noviembre de 2021 que la inflación era temporal y que por lo tanto no había que tomar medidas de carácter monetario para evitar que siguiera subiendo, pero en diciembre, al conocer que la inflación de noviembre había subido a 6.8 %, la Reserva Federal decidió cambiar su discurso.

En la reunión de diciembre los miembros del comité de mercados abiertos de la Reserva Federal indicaron que la inflación era un problema creciente, que había que tomar acciones más contundentes y por ello anunciaron que en el primer trimestre de 2022 detendrían la inyección de dinero a la economía. En enero se conocieron las actas de dicha reunión y de ahí se infirió que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés a partir de marzo de 2022 y que no solo, ya no inyectaría más dinero a la economía, sino que comenzará a sacarle dinero. Todo esto ha generado un revuelo en Estados Unidos, ha ocasionado que los inversionistas decidan cambiar sus prioridades y re balancear sus portafolios. Es decir que venden ciertas inversiones y compran otras.

El Salvador tiene una economía directamente relacionada con la de Estados Unidos porque en esencia la Reserva Federal es el Banco Central salvadoreño. Al ser una economía dolarizada, todo lo que haga la Reserva Federal tiene un impacto en el tipo de cambio del dólar con respecto a todas las monedas del mundo; los movimientos en las tasas de interés también se reflejan en nuestra economía; si la economía de Estados Unidos se desacelera eso tiene un impacto sobre las remesas familiares que llegan a El Salvador e impacta en la demanda por exportaciones de bienes y servicios salvadoreños. La disponibilidad de dinero en Estados Unidos tiene un impacto sobre las posibilidades de financiamiento de los bancos que operan en El Salvador y sobre las posibilidades de obtener financiamiento del gobierno salvadoreño. La inversión extranjera directa estadounidense hacia países como el nuestro también se ve impactada en la medida que cambien las condiciones económicas en Estados Unidos.

El gobierno salvadoreño ha hecho una apuesta muy fuerte por el bitcóin al aprobar una ley que lo convirtió en moneda de curso legal y además el gobierno ha decidido financiarse con la emisión de "bonos volcán" expresados en bitcóin, intentando con ello independizarse del Fondo Monetario Internacional (FMI), de los organismos financieros internacionales y del mercado de bonos privado. El cambio de condiciones financieras internacionales ha causado que muchos inversionistas institucionales que habían entrado en 2020-2021 a invertir en cripto activos se hayan salido y que la expectativa es que no regresen en el futuro cercano. Eso podría causar que los bonos volcán no sean atractivos porque su tasa de interés es de 6.5 % y el resto de la rentabilidad ya no podría venir de la expectativa que el bitcóin llegue a $1 millón en 5 años.

La inflación en El Salvador cerró el año 2021 en 6.1 % y dado que los precios de las materias primas, como el petróleo, han vuelto a subir por arriba de $80 el barril, lo que se puede esperar es que la inflación pueda llegar a algo entre 7 % y 8 % en el primer semestre de 2022. Lo anterior aunado a las condiciones internas del mercado financiero nacional e internacional puede seguir presionando las tasas de interés al alza en el país.

El gobierno salvadoreño debe replantearse su política económica y su apuesta por el bitcóin ante el cambio de condiciones internacionales, de lo contrario se puede encontrar con problemas financieros serios en 2022, agregando a estos problemas, la obligación de pagar $800 millones en enero de 2023. Ante este panorama, lo lógico sería que regrese a la mesa de negociaciones con el FMI y que busque mejorar las relaciones con Estados Unidos. ¡Veremos qué tan pragmático puede ser el presidente Bukele y su gobierno!