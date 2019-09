Cuando hablamos de información básica para un modelo de gestión, nos referimos a aquella información que tiene que tomar en cuenta los empresarios para elaborar y estructurar su modelo de gestión, es decir un esquema o marco de referencia para administrar una entidad, información que es imprescindible para lograr con éxito el quehacer administrativo; me refiero básicamente a la recopilación de información histórica, información actual, encuestas y cambios tecnológicos, que le permitan al empresario en forma individual o colectiva fijar los objetivos y tomar las decisiones estratégicas utilizando herramientas útiles de organización, planificación, ejecución y control del negocio.

Pues bien hablar de información histórica es básicamente adentrarse a los archivos de la empresa, desempolvar documentos viejos, fotos, textos, memorias de años anteriores, libros de actas y financieros, generados por la misma empresa a través de los años de existencia; incluir en esta investigación entrevistas con personas que han laborado mucho tiempo en la empresa, no importando el nivel de autoridad que tengan dentro de la institución, y estoy seguro que enriquecerán nuestra investigación.

Por medio de esta información nos daremos cuenta como la empresa ha sido en sus orígenes, su desarrollo y evolución en todos esos años de existencia y permitirá conocer que aporte ha hecho la empresa a la economía de un país o a un sector económico definido, como ha resuelto las situaciones difíciles que se le han presentado a través del tiempo, sus éxitos, sus valores que han hecho fortalecer su confianza en los consumidores.

Contar también con información actual es importante, ya que contamos con información de primera mano, tenemos una fotografía de cómo se encuentra la empresa, sus estados financieros, que incluyen balances, estados de pérdidas y ganancias, flujos de caja, índices financieros que nos permiten hacer un diagnóstico de su situación económica; es decir cómo anda la institución, si somos rentables o no, y en que porcentaje, parámetro que podemos comparar con los ofrecidos por la banca o con otras empresas, sus márgenes operativos de utilidad, etc. también podemos por el lado del balance medir el monto de los activos; así como también conocer los rubros de endeudamientos, deudas con sus proveedores, si estamos pagándoles o no, si el capital social es el adecuado, etc.

Podemos mediante el flujo de efectivo conocer si los ingresos compensan para pagar planillas, proveedores, bancos y su disponibilidad final permite planificar expansión del negocio, o disminuir costos en un periodo de tiempo, esto nos da un respiro financiero adecuado; también contamos con los reportes de auditoria externa, que validan las cifras presentadas razonablemente. Las encuestas es otra herramienta de información valiosa para la empresa, pues por medio de ellas podemos conocer si nuestro producto es conocido y aceptado por los clientes que de alguna manera son los que nos dan la vida y crecimiento, también podemos ajustar nuestros precios competitivamente, si nuestro empaque es amigable al medio ambiente, en fin continuar con la trayectoria permanentemente en el mercado.

Otra información importante es la tecnológica, tenemos que tomar en cuenta los cambios que se suceden en el día a día, tomarlos muy en cuenta para nuestros propósitos en nuestra gestión gerencial, a fin de modernizar nuestra empresa y sea sumamente competitiva, que sume y que no reste en la preferencia de los consumidores, en calidad, servicio, precio, etc. La creación de portales en la línea web que suministre información relacionada con la empresa y actualizarla continuamente es una fortaleza que genera muchos beneficios en los negocios.

Toda esta información recopilada, tamizada y bien administrada, hará que la administración de la entidad sea única, auténtica, con roles definidos en todos los niveles de autoridad de la empresa; que sea sumamente sencilla y su relación interdepartamental sea funcional a fin de alcanzar las metas que se plantearon en el plan estratégico original, elaborado para un verdadero Modelo de Gestión empresarial.

