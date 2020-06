Informe presidencial a la nación

El 27 de mayo del presente año, el presidente de la República dirigió comunicación a la Asamblea Legislativa, haciendo referencia a la celebración de la Sesión Solemne programada para este 1 de junio, y en la cual el Órgano Ejecutivo debía dar cuenta de su gestión e informar sobre la situación general del país y sus problemas. En dicha carta le solicitó a la Asamblea Legislativa que reprograme la Sesión Solemne hasta finalizar el periodo de cuarentena implementada en nuestro país, todo en concordancia a las medidas extraordinarias que el Gobierno está realizando para atender la pandemia por covid-19. Asimismo, el presidente de la República anunció en sus redes sociales que la comunicación remitida a la Asamblea Legislativa fue una mera deferencia, ya que la reforma de la fecha ya se efectuó en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en el sentido de postergar la fecha para rendir dicho informe.

En respuesta a dicha comunicación, el presidente de la Asamblea Legislativa informó al presidente de la República que han decidido mantener la fecha de la Sesión Solemne para este 1 de junio, a fin de que la población conozca de primera mano el estado de la nación al paso de un año y los planes ejecutados a la fecha para resolver los enormes desafíos que atraviesa el país. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el mismo Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (art. 4 RIAL).

Al respecto, el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE) establece que el presidente de la República comparecerá ante la Asamblea Legislativa el día 1 de junio de cada año, para dar cuenta de su gestión e informar sobre la situación general del país y sus problemas, así como las soluciones adoptadas por el Gobierno para solucionarlos. Por otro lado, el RIAL establece que el día 1 de junio de cada año, habrá sesión solemne para recibir el informe anual del presidente de la República, con ese mismo fin.

El fundamento de la obligación de rendir dicho informe está consignado en el artículo 168 numeral 7 de la Constitución, que establece que deberá "Dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida". El sentido y finalidad de dicha obligación constitucional es darle a conocer a la población, los resultados de cada periodo anual de gestión del Presidente.

Por lo cual, el presidente de la República no puede postergar la fecha para rendir dicho informe, ni aun modificando el RIOE, ya que constitucionalmente está obligado rendir ese informe cuando la Asamblea Legislativa se lo requiera. La rendición de cuentas a la nación cobra particular relevancia en el contexto actual, ya que la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19 ha provocado a su vez una crisis jurídica y política sin precedentes en la historia de nuestro país y la población tiene el derecho a conocer cómo se ha administrado la cosa pública, particularmente durante el periodo de la emergencia nacional. Públicamente se ha negado a dar informes detallados de la ejecución presupuestaria y de las compras en el marco de la emergencia. No es necesario recordar que el presidente juró cumplir con la Constitución.