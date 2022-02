En esta tierra querida nos están acostumbrando a que todo nos preocupe y que tengamos miedo, establecen límites de tensión y cuando se desborda y la población lo detecta crean otra preocupación y nos viene un nuevo miedo. Los doctores Henry Cloud y John Townsend en su libro "Límites" ofrecen respuestas bíblicas a preguntas difíciles, a la vez que nos muestran cómo poner límites sanos a nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y hasta a nosotros mismos.

En una clase de docencia preguntó el catedrático quién no tiene miedo, levanté la mano y le contesté bien varonilmente "yo no", "déjese de cosas, todos tenemos miedo", me replicó. Hoy día, como dicen los chilenos, tengo miedo a la insensatez y a la creciente angustia que estamos viviendo, es frenética y estridente. No le veo manera de cómo se va a zanjar. Cada día un nuevo miedo acompañado de temor que son dos cosas distintas.

La mayoría de salvadoreños no tienen miedo al miedo, ya estuvimos en la propia reventazón, sino temor de enfrentarnos civilmente de nuevo entre nosotros mismos con este odio que nos están inoculando sigilosamente y que esa es la finalidad, para salir después de mediadores y ganarse créditos de buenos líderes.

La falacia tiene un límite y es cuando emerge la verdad. El primero de junio de 2024 hay que entregar la banda presidencial, es el límite, si no se entrega viviremos limitados. Debemos aprender de nuestros límites, todos somos algo, pero ninguno lo somos todo. No hay que poner límites a la historia, ella te los cobra tarde o temprano, te da el vuelto y te los paga en monedas de a centavo para que nos abunde.

Ingratos mil veces ingratos demolieron la Biblioteca Nacional, Dios y la literatura no los va a perdonar, tristeza me dio verla toda derruida. En un momento de turbación no se les vaya ocurrir demoler el monumento al Divino Salvador del Mundo y cambiarlo por imágenes de dragones y tigres.

El 16 de enero de cada año es para los salvadoreños el recordatorio que no tiene que haber otra guerra entre hermanos, hagan lo que quieran con nuestro país, entréguenselo al diablo si quieren, pero dejen tranquilas nuestras tradiciones y nuestra historia.

No se les olvide que somos seres humanos y que nuestra vida es breve y rápidamente somos olvidados, engullidos por la eternidad, dejémonos de egos alocados, somos salvadoreños, remedemos al junco: solo se dobla pero no se cae, a quién queremos impresionar si tenemos la capacidad de leernos la mano como buenos guanacos. Dejen de andar pinchando teléfonos, mejor preocúpense por los limones, están a cora y la población los necesita con esta oleada de resfriados. Solo nos dieron el dulce con los microcréditos para el sector informal en la pandemia electoral, hasta el día de hoy la pobre gente está esperando que la llamen para su crédito.

Estas líneas las escribo a petición de muchas personas que no tienen la capacidad de pronunciarse y que están agobiadas por la enfermedad e incertidumbre de nuestro país. Muchos se retuercen como decimos en El Salvador postrados en sus hogares en una cama con dolor muscular, congestión nasal, dolor de cabeza, tos seca, la garganta en un hilo, curándose con hierbas, y ustedes tumbando monumentos, son ingratos mil veces ingratos.