Inicia oficialmente la campaña electoral

Se supone que, ahora sí, podremos conocer las plataformas electorales y las propuestas concretas de las personas que pretenden ocupar una silla legislativa o un puesto en los concejos municipales. Nuestras necesidades son enormes y nuestros recursos son limitados, por lo cual esperamos propuestas sensatas y realistas en temas sociales, económicos, políticos y legales.

En el caso de los candidatos a diputados, ahora más que nunca queremos escuchar cuáles son sus propuestas en relación con el desprestigiado proceso de elección de funcionarios y con el perfil que esperan para asignar cargos tan relevantes como el de fiscal general o magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Deben entender que ya no hay manera de seguir evadiendo una histórica deuda que han tenido con sus electores, a quienes nunca les han explicado ni rendido cuenta sobre la facultad que les ha sido delegada –a través del voto– para seleccionar a estos y otros funcionarios. Lo que han venido haciendo y cómo lo han venido haciendo, ya no lo pueden hacer.

Para ser aún más específicos, en el caso de la elección de magistrados queremos saber si se comprometen públicamente a realizar una elección: 1) sin retrasos, 2) sin secretismos, 3) sin cuotas partidarias, 4) sin traslados de Salas y 5) sin reciclajes injustificados.

Los candidatos a diputados deben explicarnos cómo van a medir y calificar la competencia notoria que exige nuestra constitución, cómo van a comprobar la indispensable independencia que se requiere en todo juzgador y cómo van a identificar a aquellas personas de las que sí se puede pregonar su notoria moralidad.

Sobre todo, ahora que tenemos el privilegio de poder votar el candidato de nuestra preferencia y no por el que prefiere el partido que lo postula, debemos poner especial atención a lo que opinen sobre ese trascendental tema. Tenemos que tener completamente claro que, al elegir directamente a una persona como diputado, estamos eligiendo indirectamente a los magistrados de la Corte y, en este año en particular, a cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Hay candidatos que ya han vuelto a mostrar indiferencia por este tema o que, peor aún, siguen pensando que la ciudadanía no ha evolucionado y no ha comprendido la importancia de contar con un Órgano Judicial independiente. Nuestra responsabilidad es demostrarles, con nuestro voto, que eso no es así; que queremos que funcione el Estado de derecho y que eso pasa por procurar un verdadero sistema de frenos y contrapesos.

Es por eso que exhortamos a la ciudadanía a inmiscuirse en esta campaña electoral, a cuestionar públicamente, a exigir, criticar y denunciar, pero también a proponer y construir. Dando por sentado que sabremos cumplir con nuestro deber constitucional de ejercer el sufragio, reflexionemos nuestro voto y no apoyemos a quienes no den verdaderas muestras de querer vivir en democracia.

La campaña electoral ya inició; depende de nosotros cuál será el enfoque y las propuestas que surjan. Si presionamos lo suficiente, los candidatos no tendrán más remedio que pronunciarse; y entonces, sabremos qué hacer con nuestro voto.