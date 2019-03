Innovación, educación y empleo (I)

No son los países ricos los que innovan, son ricos porque innovaron. Lamentablemente, el Índice Mundial de Innovación 2018 (IMI), que evalúa 80 indicadores, entre ellos, presentación de solicitudes de derechos de propiedad intelectual, creación de aplicaciones móviles, gasto en educación, publicaciones científicas y técnicas, ubica a El Salvador en el puesto 104 en el mundo entre 126 economías y en el puesto 16 entre 18 países de Latinoamérica (no están Bolivia, Nicaragua y Venezuela).

Líder en innovación en Latinoamérica es Chile, en el puesto 47, que dejó de ser considerado subdesarrollado en 2017 según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y se estima que puede subir a la categoría de desarrollado en los próximos años. Costa Rica está en el lugar 54 del mundo, solo después de Chile en Latinoamérica.

Según el IMI, el desafío de la economía global es "alcanzar una velocidad de crucero cómoda que pueda mantenerse durante los próximos años". Para El Salvador, esto significa que será necesario reinventarnos e innovar para impulsar el crecimiento económico y la generación de nuevos empleos. Esto requiere crear fuentes de recursos para invertir: (i) en proyectos innovadores, que son escasos en nuestro país; y (ii) en educación, que está rezagada y sin iniciativas para transformarla, modernizarla y buscar la excelencia, sobre la base de las habilidades y capacidades de los jóvenes, en general, algo totalmente ignorado.

Esto nos lleva a pensar sobre la necesidad de realizar, más que cambios, transformaciones en la educación técnica y superior, sin olvidar que la educación, desde parvularia a bachillerato, debe también transformarse y lograr mayor calidad, porque de esto dependerá la calidad de los jóvenes que lleguen a la educación superior.

La situación de El Salvador es crítica, porque solo el 6.6 % de la población económicamente activa tiene educación técnica y superior y, así y todo, especialmente para los jóvenes, es difícil encontrar un trabajo con un salario acorde a sus estudios. Por ejemplo, hay nuevos profesionales que solo ganan alrededor de dos salarios mínimos, que se preguntan ¿y para esto estudié y gasté en educación?

Ante esto, es necesario, además de estimular el crecimiento económico como factor generador de empleos, ver cómo el número de graduados en educación técnica y superior tenga relación con la demanda. En 2017, se graduaron 1,604 licenciados y 144 técnicos en administración de empresas, 1,051 más 250 técnicos en mercadeo, 1,070 contadores y 53 técnicos, y en ciencias jurídicas 1,371 abogados. De seguir así habrá un gran segmento de profesionales cesantes y frustrados. No hay una relación armónica entre las especialidades de los graduados y la demanda del mercado, ni menos para responder a las demandas futuras.

En El Salvador, la Ley de Educación Superior exige para una licenciatura "una duración no menor de cinco años", y generalmente se logra entre seis y siete años; y para una maestría demanda "una duración no menor de dos años". Por esto, hay tantas materias de relleno que no aportan a la preparación "profesional", y terminan frustrando a los estudiantes. ¿Qué hacer? Por ahora hemos planteado el problema, en la parte 2, sugeriremos posibles propuestas de solución, para que la educación sea un factor de innovación y estímulo al crecimiento económico y el progreso social.