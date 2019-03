innovación empresarial

Lo primero que me preguntan cuando digo que me dedico a la consultoría en innovación es: ¿innovación de qué? Luego de más de 15 años ayudando a empresas centroamericanas a innovar, noto que aún cuesta imaginar en qué consiste mi trabajo. Generalmente respondo que me dedico a ayudar a las empresas a desarrollar nuevos productos o servicios, o entrar en nuevos negocios.