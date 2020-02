Inspiración y acción

En el año 2013 fue cuando conocí a Gerardo Gómez. Gerardo es un maestro reencarnado que pone en alto al país y a su nombre por medio de sus pinturas. Ya suman varias decenas de países en las que sus cuadros yacen en alguna sala o han sido colgadas para una exhibición. "El Frida Kahlo" centroamericano, decía una coleccionista sueca de la obra del oriundo de Santa Tecla. Basta con una simple revisión en Google para darse cuenta de la abundante obra de este compatriota, y la variedad de sus pinturas, tanto en contenido como en formato. Así vemos que pasa de pintar murales en Arizona, a darle vida a paredes en los "Pueblos Vivos" de la Ruta de las Flores. Plasmando su sello en lienzos con acrílico o papel con carboncillo. Su contenido danza desde lo psicodélico que transporta las mentes a otras dimensiones, pasando por lo grotesco con un toque de pop art, siguiendo con el caos de lo cotidiano (que va desde una calle del centro hasta la paz de Napa Valley), la tranquilidad de la naturaleza, hasta la provocación que conlleva inmiscuirse en lo político.

Ante tal escenario, es usual preguntarse: ¿De dónde sale tanta inspiración? ¿Cómo puede producir obra tras obra? ¿Cuál es la clave para lograr estos niveles de productividad? Con tal duda en mente, un día le consulté, a lo que de forma serena y humilde como se le caracteriza, me respondió invocando a otro grande de la pintura: Picasso. La clave para producir, me explicaba Gerardo, es recordar la frase del mítico italiano (padrino de bautizo del cantante Miguel Bosé) que decía: "la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando".

Qué frase más potente, que dice tanto, con tan poco. ¿Cuántas veces no nos decimos que no podemos hacer algo por "estar bloqueado"? y así nos damos la cucharada de la excusa para no ejecutar algo, pues "estamos bloqueados", y no nos damos la palmada en la espalda para justificar la falta de acción. Esa frase nos mueve a que aun "estando bloqueados" nos pongamos a trabajar, a trazar esos lienzos o presionar ese teclado, hasta que la obra que tenemos como objetivo hacer, sea terminada. Pues la promesa metafísica detrás de esas líneas radica en que la inspiración –como si se tratase de un ser etéreo que llega de los cielos– caerá sobre nuestra corona (el Sahasrara o 7º Chakra) e inyectará ese ingrediente que enciende el fuego de la vida. Es una frase que nos invita a pasar del pensamiento, a pesar que cadenas y pesas del desánimo estén presentes, a la acción.

Un punto importante en esta metamorfosis de la idea a la acción es tener claro que lo "perfecto es enemigo de lo bueno". De esta manera dejamos a un lado el imposible anhelo a la perfección, y aceptamos la carencia propia de nuestra naturaleza humana, entendiendo que mantener ese inalcanzable estándar puede ser el bloqueo que podemos llegar a tener para ejecutar un proyecto. En algunas ocasiones, no se requiere tener algo perfecto, basta con que se haga algo para crear momentum. Finalmente, recordemos que "no solo del pan vive el hombre" y que debemos enfocarnos en trabajar en aquello que nos apasiona pues de esa manera la inspiración estará de nuestro lado.