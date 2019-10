¿Instituto de qué?

En junio de 1975 se aprobó la ley de creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) como instancia ejecutiva de la política de la Comisión Nacional de Transformación Agraria. Esa Comisión Nacional se define legalmente como "instancia asesora al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)" y tiene su creación en la Ley Básica de Reforma Agraria aprobada en 1980.

En los considerandos de la Ley Básica de Reforma Agraria de 1980, se reconoce que la ley de creación del ISTA de 1975 "no responde al clamor de las mayorías desposeídas en el país al crearse únicamente polos de privilegio (¿?) en contraposición a los objetivos de un verdadero desarrollo económico, social y político (¿?)". Y esto ¿cómo se interpreta en 2018?

El ISTA está supeditado a 6 ministros, 2 banqueros y a 4 miembros de organizaciones campesinas. En la instancia directiva están el de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social (que no existe), el de Trabajo y Previsión Social, el de Defensa, el de Seguridad, el de Hacienda y el de Economía. La integra un representante del Banco Central de Reserva (BCR) y del Banco de Fomento Agropecuario; un representante del Instituto Regulador de Abastecimientos (ya no existe). Y, además, 4 miembros de organizaciones comunitarias campesinas. A 38 años de aprobada la Ley Básica ¿este Consejo existe? ¿Es funcional? Seguramente la respuesta es negativa porque las condiciones que supone esa ley ya no existen.

Esa Ley Básica establece que "la definición de la política agraria nacional estará a cargo del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros". Y esto ¿se cumple? Establece, además que "el desarrollo de esta política está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería en coordinación con las demás instituciones del Estado".

El ISTA actualmente tiene un flujo de fondos de $16.1 millones. Funciona en el marco legal de la Ley Especial de Emisión de Bonos de la Reforma Agraria (mayo de 1980), la ley de adjudicación de tierras adquiridas por el ISTA con anterioridad a la Ley Básica (octubre de 1981), la Ley Especial para la afectación y destino de las tierras rústicas excedentes de 245 hectáreas (febrero de 1988), la Ley del Régimen Especial de la tierra en propiedad de las asociaciones cooperativas, comunales y comunitarias campesinas y beneficiarios de la reforma agraria (mayo de 1996), la Ley Especial de Asociaciones Agropecuarias (mayo de 1980) y 10 más, incluyendo la de creación y muerte de la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA) (diciembre de 1980-diciembre de 1994).

El período en el que surgió el ISTA estuvo vinculado al intento poco exitoso de "transformación de la estructura agraria del país y la incorporación de su población rural al desarrollo económico, social y político de la nación mediante la sustitución del sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra". Fue responsable de la toma de tierras, la organización y la capacitación de campesinos. Tuvo millonaria asistencia técnica y financiera para la construcción de centros de capacitación campesina. ¿Cuáles son los resultados? ¿Justifican los millones gastados?

Pregunto porque dicen que la agricultura se acabó a partir de entonces y porque la responsabilidad del proceso de transformación agraria adjudicado al ISTA se ha convertido en parcelación. A cualquier "cooperativa" que se visite, la aspiración, la decisión y el empeño es la parcelación. Aquello que los legisladores de la época escribieron sobre la "estabilidad económica como el fundamento del progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad" se transformó en ¿emigración y remesas?

Habiéndose convertido en Instituto Salvadoreño de Parcelación Rural, el ISTA tiene como información reservada expedientes de donación, de adjudicación, de devolución, de re adjudicación, de expropiación, de reconsideración de precios, de parcelas vacantes, de compraventa a privados... etcétera. ¿Tiene sentido? ¿Hay transparencia?

Hay otras atribuciones que convendría evaluar su pertinencia en el entorno y la perspectiva actual. Las instituciones nacen, pierden su relevancia porque cambian las condiciones, y allí se quedan, olvidadas y gastando millones.