"Instrumento de Dios"

No me considero religioso, pero sí reconozco mi afinidad por el mundo de la espiritualidad. He explorado e investigado diversos temas, mi conclusión es simple y contundente: Dios existe. Lo sé, porque lo he experimentado. Lo he sentido en diferentes momentos de mi vida, y lo veo cuando ocurren las sincronicidades que me sorprende día a día. También lo siento en los momentos de serendipia que ocurre de manera interconectada creando esa curiosa sensación de fluidez. Estoy seguro de que hay millones de personas que han experimentado estas sensaciones que nos recuerdan la importancia de los mitos, de los rituales y de reconocer –con humildad– que no existe la remota posibilidad que seamos la única entidad con inteligencia superior en el universo.

Dentro de todas esas personas, el presidente de El Salvador también ha mostrado ser alguien que cree y que ha experimentado a Dios. Por ejemplo, el 9 de febrero de 2020, al estar sentado en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, el jerarca del Órgano Ejecutivo dirigió su vista hacia arriba, moviendo sus labios en silencio y uniendo sus manos en forma del techo de una casa, haciendo un acto que implica una oración. Posterior a ello, al regresar frente a su audiencia que para ese entonces ya era una iracunda masa les dijo: "Dios me pidió paciencia".

El contexto en el que el presidente explica su respuesta fue en el proceso de ponerlos al día de su diálogo con Dios. Les explicó por qué no decidió tomarse la Asamblea con los militares que lo acompañaban, por cuanto en poco tiempo, podrían llegar a tenerla por la vía democrática (como en efecto ocurrió). Pero la audiencia no aceptó esa respuesta, por lo que esta masa se enardeció y llenó el ambiente de abucheos. Gritos que solamente llegaron a calmarse cuando el presidente Bukele les dijo con un tono transfigurado: "...Yo les pido paciencia". Junto con este otro evento, existen decenas de otras evidencias (las cadenas de oración, el día de la oración, el lenguaje bíblico en los anuncios de la gente que sale "sana" de regreso a sus casas, etcétera) donde se muestra la influencia de Dios en el discurso público del presidente de El Salvador (que de por sí el nombre de la República apela de cierta forma a algún sentido religioso).

La última de estas influencias es el título de "instrumento de Dios" que luce el presidente en su bio de Twitter. Alguien que quien se denomina de esa forma proyecta al menos de manera objetiva que será un instrumento de paz, tal y como dice la oración de San Francisco de Asís:

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz.

Donde hay odio, que lleve yo el Amor.

Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.

Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.

Donde haya duda, que lleve yo la Fe.

Donde haya error, que lleve yo la Verdad.

Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.

Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.

Idealmente estaríamos con un gobernante que pueda separar sus convicciones religiosas de sus funciones públicas, pero si ello no fuera posible, espero que rinda honor a dicho título y que se transforme un instrumento de Dios del nuevo testamento llevando paz, armonía y respeto entre la población y los órganos fundamentales del Estado.