El camino hacia la Corte Suprema de Justicia ha avanzado en los últimos días. La Federación de Abogados de El Salvador (FEDAES) ha enviado a los quince candidatos electos por el gremio de abogados al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), para la verificación de los requisitos constitucionales y legales, para que posteriormente esas candidaturas sean enviadas a la Asamblea Legislativa a la elección. Además, el mismo CNJ ha iniciado el proceso de entrevistas a las personas que se postularon como aspirantes a candidatos por dicha vía, estando pendientes de conocer las valoraciones realizadas que acrediten por qué eligieron a las quince personas que les corresponde.

Por otra parte, el 28 de febrero se eligieron diputados para la Asamblea Legislativa, quienes estarán a cargo de elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como otros funcionarios como los miembros del Ministerio Público, Corte de Cuentas de la República, entre otros. Y a pesar de que la balanza legislativa esa vez estará inclinada al partido afín al Órgano Ejecutivo, nadie, ni ciudadanos ni organizaciones de sociedad civil ni el mismo Estado de El Salvador, debe dejar de luchar por la integridad del Órgano Judicial. La independencia de este es fundamental para la supervivencia del Estado de Derecho, la certeza de las inversiones, y el respeto a los derechos de la ciudadanía.

Los nuevos diputados, encargados de elegir a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deben tener claro que el poder público que ostentan no les es propio, es delegado, porque este reside verdaderamente en el pueblo, quien lo deposita a través de su voto en un sistema democrático. Como representantes para ejercer el poder formal delegado, deben hacerlo en favor exclusivo de la población, y no para velar por sus propios intereses. Como Órgano Legislativo, en ellos también recaerá la obligación de hacer viable los fines del Estado; al tener a la persona humana como el centro, deben procurar que con sus actuaciones se fomenten, viabilicen y protejan los derechos fundamentales de todas las personas, de quienes les son afines y de quienes no.

Los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa deben rechazar cualquier tipo de negociaciones oscuras, ocultas y oportunistas, las cuales con tanto ahínco han señalado durante la última campaña electoral. La ciudadanía espera que se hagan valer y se garanticen sus derechos, contando para ello con una Corte Suprema de Justicia independiente e imparcial. Debe garantizarse y comprobarse la elección de las personas con la trayectoria y moralidad suficiente para ejercer con dignidad el cargo.

Las organizaciones de la sociedad civil –y la ciudadanía que se hace presente en la defensa del Estado de Derecho– estaremos firmes y pendientes de los avances que tiene el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Seguiremos impulsando procesos transparentes, donde se pondere la moralidad y competencia de cada uno de los candidatos sujetos a escrutinio público. Seguiremos insistiendo en la necesidad que las personas más preparadas y las que garanticen la independencia judicial, son las que deben llegar al cargo. Seguiremos cuestionando a la Asamblea Legislativa en este tipo de decisiones.