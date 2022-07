Esa tarde, veintiún personas volvían a su casa en microbús y terminaron haciéndolo en balsas. Y sí, ahora suena a chusco, a madera de El Manguito News y cualquier otro changarro digital pero pudo terminar en tragedia.

Sin embargo, ante los crecientes episodios de inundaciones que ahora ya no se restringen al área metropolitana de San Salvador -Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, La Unión y el sucesivo etcétera-, las autoridades responden con tuits, selfis después de la emergencia y eslóganes de a tres centavos. Y peor todavía, todos nos estamos acostumbrando a esa incompetencia e incluso naturalizamos la situación.

"La culpa es del motorista, que se atrevió a dar ese giro sabiendo cómo se ponen estas calles", dijo un vecino de la colonia Santa Lucía. El mundo al revés pues.

En el último trimestre, muchos de los videos más virales en El Salvador han sido los de calles inundadas, de un centro comercial convertido en el Titanic, de una Santa Tecla reventada por el agua, de carros flotando en San Marcos. En dicho periodo, exceptuando la semana de afectación por la tormenta tropical Bonnie, la única explicación a la dolorosamente obvia vulnerabilidad del territorio es que el deterioro ambiental ha alcanzado índices abrumadores.

En 2017, un estudio gubernamental reconoció que un 88.7 % del territorio podía considerarse zona de riesgo y que sobre esa superficie se asentaba entonces el 95.4 % de la población. Cinco años después, todos coincidiremos en que no se ha hecho nada para paliar esa fragilidad. Sobre esta materia, en la administración Bukele se ha procedido incluso en una dirección no diferente sino diametralmente opuesta, casi que renunciando a construir política ambiental a cambio de otras consideraciones que no privilegian el interés nacional sino los específicos de algunos sectores tradicionales.

Hace año y medio, El Salvador rechazó firmar el Acuerdo de Escazú, el primer gran pacto medioambiental de América Latina que para proteger a las poblaciones más vulnerables ante los efectos del cambio climático les facilitaría un mejor acceso a la justicia y a la información en los Estados signatarios. Consultado al respecto cuando todavía se permitan medios independientes en sus conferencias de prensa, el presidente sostuvo que rechazó la oportunidad porque lo juzgó atentatorio contra "el desarrollo". "No podemos dejar de construir", remató y luego se refirió al histórico déficit habitacional como si el crecimiento urbanístico registrado durante su gobierno estuviera pensado para viviendas de interés social.

Ese minuto con 49 segundos de aquella conferencia son todo lo que el funcionario le ha dedicado a esta problemática en tres años de gobierno. Lo del tiempo que ha invertido en demagogia al respecto es sólo un dato, no una crítica porque da lo mismo que hable tres horas alrededor del desequilibrio ambiental y su transformación en vulnerabilidad, el principal daño proviene de sus decisiones y de sus omisiones.

Poco después del medio término de su administración, el gobierno: desnaturalizó al Ministerio de Medio Ambiente, convertido ahora en una máquina de extensión de permisos que ya no sanciona ni puja por su mandato y que incluso desoye sus mismas resoluciones; debilitó presupuestariamente las instancias de prevención de riesgos; ha menoscabado la coordinación interinstitucional al apostar por perfiles políticos en lugar de técnicos en posiciones clave; aprobó una Ley de Aguas sin reglamento y con una inspiración comercial; y aunque la incluyó en sus promesas de campaña, ha hecho por la protección de la decisiva cuenca trinacional del río Lempa lo mismo que los gobiernos anteriores: nada.

Los signos están ahí con cada escorrentía, con cada inundación, con cada albergue rebasado por los vecinos en los cantones y barrios más vulnerables. Llueva poco o llueva mucho, la falta de control gubernamental sobre el uso y el manejo del suelo, que los criterios que el Estado tenga al respecto sean más de estímulo privado que de interés público, no hacen sino profundizar el riesgo, ahora también en las zonas comerciales más exclusivas, porque nada hay más democrático que los efectos del desastre medio ambiental.

Como en muchos otros aspectos, o el gobierno abandona los hábitos de que está haciendo gala y comienza a construir (o a retomar) políticas públicas, o sólo se sumará a los problemas. Inyectarle más cemento al suelo es al problema ambiental lo que inyectarle bitcóin a la economía ha sido para las arcas del Estado... veneno.